Conozca a los pilotos que vuelan los jets amarillos de Spirit Airlines al desierto

Cuando Spirit Airlines cerró antes del amanecer el 2 de mayo, el trabajo para el piloto Steve Giordano apenas estaba comenzando. Giordano, socio gerente del Grupo de Aviación Nómada, le dijo a CNBC que organizó una enorme recuperación de más de 20 aviones de Spirit que los arrendadores querían devolver.

En poco más de una semana, dijo que él y su equipo trasladaron 23 aviones de Spirit desde aeropuertos de todo el país hasta el desierto de Arizona. Justo unas horas antes, esos brillantes Airbus amarillos habían estado volando con clientes de Spirit.

Giordano, quien dirige Nomadic con el cofundador Bob Allen, comenzó a escuchar a fines de la mañana del 1 de mayo que su equipo estaría trabajando pronto. “Finalmente recibimos la orden de comenzar a mover a los equipos a las 6 p.m.” del 1 de mayo, dijo. Spirit cerró a las 3 a.m. ET al día siguiente.

Así que Nomadic y pilotos contratados, algunos de los cuales volaban anteriormente para Spirit, comenzaron a trasladar las aeronaves hacia el oeste sin clientes a bordo hacia aeropuertos especiales fuera de Phoenix y Tucson, Arizona, donde se almacenarán por ahora.

Las aeronaves retiradas o no utilizadas suelen ser estacionadas en el desierto porque el clima reduce el riesgo de corrosión u otros daños. Las aerolíneas estacionaron miles de ellas allí cuando el viaje colapsó en la pandemia de Covid.

(Contexto: La aerolínea Spirit Airlines cerró repentinamente, y se requirió una operación masiva para trasladar sus aviones a un lugar de almacenamiento en el desierto de Arizona.)

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[Fact Check: Recientemente Spirit Airlines ha iniciado el proceso de desmantelamiento en la corte de quiebras. Parte de este proceso es devolver los aviones a los arrendadores, lo que implica la participación de Nomadic Aviation.]

En demanda

No está claro a dónde irá a parar cada avión que estaba en la flota de Spirit. La aerolínea ya había reducido su flota en los últimos años y recortado rutas para ahorrar efectivo.

(Contexto: Después de la quiebra de Spirit Airlines, es probable que las piezas de repuesto, como los motores Pratt & Whitney, estén en alta demanda en el mercado aéreo.)