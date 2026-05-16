Ataque israelí mata al líder de la ala militar de Hamás, a quien Israel dice que fue el arquitecto de los ataques del 7 de octubre.

TEL AVIV, Israel – Un ataque aéreo israelí en Gaza mató al líder de la ala militar de Hamas, quien era uno de los últimos arquitectos sobrevivientes de los ataques que desencadenaron la guerra a finales de 2023, informó el ejército israelí el sábado. Hamas confirmó la muerte.

Izz al-Din al-Haddad fue asesinado el viernes, dijo el ejército de Israel, describiéndolo como uno de los altos comandantes militares de Hamas que dirigió la planificación y ejecución de los ataques liderados por Hamas el 7 de octubre de 2023, que mataron alrededor de 1,200 personas en el sur de Israel y llevaron a más de 250 personas como rehenes.

Un portavoz de Hamas, Hazem Qassem, confirmó la muerte en las redes sociales.

El alto diplomático a cargo del alto el fuego entre Israel y Hamas dijo que se ha estancado debido al bloqueo sobre el desarme de Hamas. Ambos bandos han intercambiado acusaciones de violaciones. Gaza ha presenciado un fuego israelí casi diario con más de 850 personas muertas en el territorio palestino desde que el alto el fuego entró en vigor en octubre, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El ministerio forma parte del gobierno de Gaza controlado por Hamas, pero está compuesto por profesionales médicos que mantienen y publican registros detallados considerados generalmente fiables por la comunidad internacional. El ministerio en general dice que los ataques de represalia de Israel en la guerra han devastado el enclave palestino y han matado a más de 72,700 personas.

Israel dijo que al-Haddad había asumido el cargo de comandante de Hamas después de que su predecesor, Mohammed Sinwar, fuera asesinado. El ejército dijo que al-Haddad se rodeó de rehenes israelíes durante la guerra como escudo contra un ataque.

La familia de al-Haddad confirmó su muerte en el ataque del viernes a Associated Press. Otras seis personas, incluyendo su esposa e hija, también murieron. Sus dos hijos habían muerto anteriormente en la guerra.

Su cuerpo fue envuelto en banderas de Hamas y Palestina mientras era llevado por dolientes en el funeral del sábado en la Ciudad de Gaza.

Al-Haddad se unió a Hamas cuando fue establecido en la década de 1980, y fue miembro de la sección Majd de las Brigadas Qassam encargada de perseguir a colaboradores con Israel. También fue miembro del Consejo Militar de Hamas, el grupo de comandantes más alto que desempeñó un papel clave en los ataques que desencadenaron la guerra.

El jefe de estado mayor del ejército de Israel calificó su muerte como una operación significativa, y dijo que Israel continuaría persiguiendo a sus enemigos para hacerlos responsables.