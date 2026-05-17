Crítica de ‘Doble libertad’: el regreso de Lisandro Alonso a la simplicidad

“Doble libertad”, lo último del autor argentino Lisandro Alonso, marca un regreso a la simplicidad de sus primeras obras después de obras más complejas como “Eureka”, su epopeya tripartita de 2023 protagonizada por Viggo Mortensen. Una secuela directa de su debut de 2001, “Freedom”, un drama de observación intrigante y sin incidentes sobre un hombre que vive recluido en las Pampas, “Double Freedom” parece continuar donde lo dejó su predecesor: su protagonista, Misael Saavedra (interpretado por el actor no profesional del mismo nombre, un habitual de Alonso), todavía está contento cortando leña, fumando cigarrillos y pasando el rato en su choza improvisada. Ha envejecido, pero por lo demás su vida parece más o menos la misma que hace más de 20 años. Alonso aprovecha esta oportunidad para cambiar las cosas, aunque de una manera rigurosamente sutil que entusiasmará a sus seguidores de mentalidad experimental y probablemente alienará a aquellos interesados ​​en narrativas más tradicionales.

Como podría esperarse de uno de los innovadores más idiosincrásicos de América Latina, el título de la película anuncia más que su obvia relación con su predecesora. También es una especie de declaración de misión: hay diferencias en la repetición si prestas suficiente atención a los detalles. A lo largo de “Double Freedom”, se encuentran devoluciones de llamadas ligeramente modificadas a la película de 2001, como en escenas en las que Misael se vuelve loco o muerde carne asada colocada aproximadamente a lo largo de la misma línea de tiempo que el original. Tomas largas y pacientes, desprovistas de elementos no diegéticos, nos sumergen en la existencia rudimentaria de Misael, con el canto de los pájaros y el crujido de las ramas trabajando junto con las hermosas composiciones de planos generales del director de fotografía Cobi Migliori para crear una atmósfera de trance.

Migliori filmó “Freedom”, así como “Los Muertos” (2004) de Alonso, y con “Double Freedom”, le da a las imágenes de la película una calidad borrosa de bricolaje que se remonta a estos trabajos anteriores de poco dinero: un despojo notable dada la escala y la ambición de entradas más recientes en la filmografía de Alonso, incluido el maravillosamente peculiar western del siglo XIX de 2014, “Jauja”. su película más aclamada y accesible hasta la fecha. Dado el pedigrí artístico del director, este regreso a lo básico no debería tener mucho efecto en la búsqueda de “Double Freedom” de distribuidores boutique.

Cualquiera que sea la lástima que podamos sentir por la modesta morada de Misael, los períodos de tiempo vacío que habita, se contrarresta con su actitud relajada; la tranquilidad que desprende. ¿Es aburrida la vida de Misael? Quizás, pero la mirada atenta de Alonso reelabora el significado de emoción de tal manera que un intercambio banal con el peón cercano y un viaje en auto hasta el pueblo cercano brindan emociones menores, es decir, si estás adecuadamente adaptado a la longitud de onda serenamente lenta de Alonso.

Llegando dos años después de que el gobierno de extrema derecha de Argentina tomara el control del país, promulgando medidas de austeridad despiadadas que suspendieron los subsidios públicos y pusieron fin a las inversiones en infraestructura, atención médica y educación (por no hablar de las amenazas actuales al INCAA, el organismo estatal de televisión y cine), “Doble Libertad” también representa un comentario triste sobre el estado del país. A mitad de la película de 100 minutos, una visita a una instalación lúgubre y casi vacía para discapacitados mentales reúne a Misael con su hermana adulta Catalina, interpretada por la actriz chilena profesional Catalina Saavedra (“La criada”, “Pudriéndose al sol”), quien no tiene ningún parentesco con Misael en la vida real.

Catalina sufre de una discapacidad mental no especificada, que Saavedra, que no tiene ninguna discapacidad, realiza en un registro posiblemente inapropiado de manos inquietas y miradas furtivas. Misael se entera de que el asilo está cerrando, lo que lo obliga a trasladar a su hermana a su minúsculo apartamento en el bosque. La película cubre el lapso de aproximadamente dos días y medio en la vida de Misael, por lo que el latigazo de la llegada de su hermana se siente al instante. Misael se las arregla solo. Pero atender a dos personas revela la delgada línea entre libertad y precariedad.

Sin embargo, un aspecto subestimado del trabajo de Alonso es su seco sentido del humor, que se manifiesta aquí en las actuaciones carentes de afecto y el tiempo en blanco lleno de miradas incómodas y agradables apariciones de animales. (Un perro especialmente grande hace las delicias). Se logra cierto grado de ligereza con este absurdo ligero como una pluma, que añade, si no esperanza, al menos humanidad a la desolación de las condiciones socioeconómicas construidas de manera tan naturalista. Cuando “Freedom” se estrenó en la barra lateral de Una Cierta Mirada en Cannes en 2001, se rumorea que la mano de Alonso se vio obligada a aceptar un corte de la película sin una toma crucial de Misael riéndose directamente a la cámara. Al debutar su trabajo por primera vez en la sección Quincena de Realizadores independientes del festival, Alonso, un habitual de Cannes que aún no ha conseguido un lugar en la Competencia, recuerda ese supuesto desaire si te quedas durante los créditos. Ahora, Misael realmente ríe por última vez.