El único nuevo destino de golf que albergará el Campeonato de la PGA de 2027

El campo Fields Ranch en el Omni PGA Frisco Resort and Spa albergará el Campeonato de la PGA en 2027, el primer sitio en el Norte de Texas para un campeonato de golf masculino en más de seis décadas.

Entre el desarrollo intenso que ocurre en el mundo de los destinos de golf, no hay nada como el Omni PGA Frisco Resort and Spa, el lugar anfitrión del Campeonato de la PGA de 2027.

Esta propiedad única en Texas, ubicada a menos de una hora al norte del centro de Dallas, es un campus construido con un propósito que se inauguró en 2023 y fue diseñado para servir como el hogar moderno del golf en los Estados Unidos.

A veces puede ser confuso debido a la nomenclatura dentro del mundo del golf, ya que a menudo se le conoce como PGA Frisco, Fields Ranch o simplemente Frisco. Pero el nombre oficial de la propiedad en general es Omni PGA Frisco, con el componente de golf conocido como Fields Ranch. Este último incluye los dos campos de campeonato: el East diseñado por Gil Hanse y el West diseñado por Beau Welling, junto con un campo de par 3 iluminado de 10 hoyos llamado “The Swing” y un área de putting masiva y céntrica, “The Dance Floor”, que está abierto para todos.

Lo más inusual de este destino en constante crecimiento es que cuatro empresas muy diferentes son socias en la propiedad: la Ciudad de Frisco, Texas, el Distrito Escolar Independiente de Frisco, Omni Hotels & Resorts y la PGA de América. Pero Paul Earnest, el director de golf y operaciones de Fields Ranch, dice que la asociación ha funcionado bien.

Se necesita un equilibrio más elaborado en Omni PGA Frisco que quizás en cualquier otro resort de los Estados Unidos.

Hay un componente de membresía en Fields Ranch, que tiene alrededor de 180 socios del club en total, con casi la mitad de ellos siendo lugareños. También está el elemento local, que incluye las 12 escuelas preparatorias de Frisco que utilizan la propiedad para prácticas y competencias, así como la Fundación de la PGA del Norte de Texas, que tiene 4,000 niños y fue la plataforma de desarrollo para profesionales como Scottie Scheffler, Jordan Spieth y Will Zalatoris. Y luego están los huéspedes que vienen de todo el país para viajes entre amigos, familiares, grupos y escapadas en parejas, convenciones y eventos corporativos y benéficos.

En última instancia, poco más del 60% de los horarios de salida deben ser accesibles al público en general.

“Si no les doy acceso (a los miembros del club), la membresía comienza a derrumbarse, pero si nos volvemos demasiado entusiastas con algunas de las cosas de Frisco que estamos haciendo, puede volverse en nuestra contra”, agregó Earnest, quien supervisa las operaciones del equipo de golf con alrededor de 220 personas (incluidos los caddies). “Y gastamos más de $500 millones en el proyecto total, así que también tiene que funcionar para Omni.”

Contexto: Omni PGA Frisco es un resort destacado que albergará el Campeonato de la PGA en 2027, atrayendo la atención de golfistas de todo el mundo.