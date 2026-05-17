El senador republicano Bill Cassidy se enfrenta al desafiante respaldado por Trump Julia Letlow en la primaria de Louisiana, observada de cerca.

El control que el presidente Donald Trump tiene sobre el Partido Republicano y las posibles repercusiones políticas para sus enemigos percibidos enfrentarán otra prueba el sábado en la primaria republicana de Louisiana.

El senador titular Bill Cassidy compite contra la Representante respaldada por Trump Julia Letlow y John Fleming, el tesorero del estado y exmiembro de la Cámara de la Libertad y quien sirvió en múltiples cargos en la primera administración de Trump.

Se espera que la división de tres vías pueda llevar a una segunda vuelta el próximo mes si ningún candidato gana una mayoría absoluta en la primaria del sábado.

Trump trastornó la carrera en enero cuando alentó a Letlow a participar con la esperanza de derrotar a Cassidy, quien en 2021 votó para condenar al presidente en su segundo juicio político. Ella lanzó su campaña pocos días después.

Cassidy, preguntado por CNN el viernes sobre por qué Trump quiere que lo reemplacen, dijo: “No puedo entender la mente del presidente”.

Continuó: “No estoy afirmando que el presidente me ame, no, pero puedes trabajar con las personas incluso si no se aman mutuamente si tienen un objetivo común. Y mi objetivo es mejorar mi país, mi estado y la vida de todos los que viven aquí”.

Durante la campaña, Cassidy ha argumentado que su historial demuestra que cumple con los habitantes de Luisiana. El senador de dos mandatos ha destacado su trabajo para aprobar la Ley de Detener el Fentanilo, negociar la aprobación de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos bipartidista y apoyar la salud.

En 2024, Trump ganó el estado profundamente rojo con el 60% de los votos y si su candidato preferido gana, sería otra victoria para el presidente en sus esfuerzos por destituir a quienes considera des leales. Los candidatos respaldados por Trump recientemente derrotaron a varios senadores estatales de Indiana que se opusieron a sus planes de redistribución de distritos.

Cassidy ahora podría estar encarando el fin de una larga carrera política como parte de una clase reducida de legisladores republicanos que han roto con el presidente. Es uno de los tres senadores restantes en la cámara alta que votaron para condenar a Trump.

Letlow ha sido todo menos tímida sobre el respaldo de Trump, retratando a Cassidy como des leal y a Fleming como desconectado del presidente. El mensaje de su campaña se ha centrado en parte en defender los derechos de los padres y asegurar la frontera.

La primera mujer republicana de Luisiana en ser elegida para el Congreso, Letlow ganó en 2021. Se postuló en una elección especial para la Cámara después de que su esposo, quien fue elegido para el cargo, falleció por complicaciones relacionadas con el COVID-19 antes de poder asumir el cargo.