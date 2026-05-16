UTA firma al director/productor Jason Winer, ganador del Emmy (EXCLUSIVO)

El director y productor ganador del Emmy, Jason Winer, ha sido contratado por la Agencia de Talentos Unidos para representación en todas las áreas.

Winer fue el director del piloto de “Modern Family”, que se estrenó en 2009, así como el director de producción de la primera temporada de la exitosa y emblemática comedia de ABC. Formó parte del equipo de producción que ganó el Emmy en 2010 por mejor serie de comedia, y también fue nominado a mejor dirección para una serie de comedia (por el piloto de “Modern Family”). Winer fue nuevamente nominado en la categoría de dirección de comedia de los Emmy en 2012, por el episodio “Virgin Territory”.

Entre otros premios que ganó por “Modern Family” se encuentran el Premio Peabody, PGA y AFI, así como el Premio DGA por destacado logro directorial en series de comedia. En última instancia, Winer dirigió 22 episodios de “Modern Family” durante sus 11 temporadas.

Más recientemente, Winer fue productor ejecutivo de “Vladimir” de Netflix, protagonizada por Rachel Weisz y Leo Woodall. Bajo su productora Small Dog Picture Company, Winer desarrolló y es productor ejecutivo y director de una serie sin título para Apple TV protagonizada por Elizabeth Banks, de las escritoras Liz Heldens y Matt Ward.

Además, Winer y Small Dog Picture Company tienen una serie de proyectos activos actualmente en desarrollo en Netflix, Hulu, Disney+, Fox y Universal Television.

Winer se especializó en estudios de rendimiento y fotografía en la Northwestern University. El antiguo alumno de Wildcat formó parte del grupo de comedia Mee-Ow Show del campus, y estudió comedia con Del Close en el ImprovOlympic Theatre de Chicago. Comenzó su carrera como actor antes de pasar detrás de la cámara.

Otros créditos de Winer incluyen “Don’t Trust the B—- in Apartment 23”, “Life in Pieces”, “Single Parents”, “Chad”, “Perfect Harmony”, “1600 Penn” (que co-creó), “The Santa Clauses” y el drama musical “The Big Leap”. También ha dirigido películas, incluyendo “Arthur” para Warner Bros. y “Ode to Joy” para IFC.

Winer también dirigió recientemente episodios de las series de Fox “Best Medicine” y “Going Dutch”.

Además de UTA, Winer sigue siendo representado por Mosaic y Yorn, Levine, Barnes, Krintzman, Rubenstein, Kohner, Endlich, Goodell & Gellman.