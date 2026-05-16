Campeonato de la PGA de EE. UU. 2026: Alex Smalley lidera, McIlroy, Rahm, Rose, Rai y Scheffler en la mezcla

El tercer día de torneos de golf, comúnmente conocido como ‘moving day’, fue el sábado en el Campeonato de la PGA de Estados Unidos. Las estrellas y los menos conocidos compitieron por posiciones en una clasificación llena de acción y rápida.

De manera notable, 14 jugadores tuvieron al menos una parte de la ventaja en algún momento y 30 entrarán en la ronda final del domingo a cinco golpes del líder sorpresa Alex Smalley, quien está con seis bajo par después de un 68 de dos bajo.

Durante los primeros dos días en Aronimink, con aspectos más severos de la configuración del campo generando mucha discusión, parecía más una prueba brutal reservada normalmente para el Abierto de Estados Unidos.

Scottie Scheffler y Rory McIlroy, los dos mejores jugadores del mundo, fueron algunos de los que hicieron observaciones poco halagadoras, con el primero yendo hasta describir algunas de las posiciones de banderas del viernes como “absurdas”.

La PGA de América escuchó. El organismo rector movió algunas salidas y hizo que varias banderas fueran más accesibles, lo que, junto con condiciones más benévolas, ha producido una clásica clasificación de un major que incluye una mezcla de grandes jugadores y nombres menos conocidos.

Varios jugadores de alto nivel capitalizaron las condiciones de puntuación más favorables en las primeras etapas.

McIlroy, quien estaba fuera de los primeros 100 después de un 74 de cuatro sobre par en la primera ronda del jueves, mejoró el viernes con un 67 para mejorar a tres bajo par y aumentar sus esperanzas de seguir la exitosa defensa del Masters del mes pasado con su tercero título de la PGA de Estados Unidos.

Otros ganadores de majors que avanzaron en la clasificación incluyeron a Justin Rose, cuya magnífica ronda de 65 lo dejó en dos bajo par y revivió sus esperanzas de ganar un segundo major elusivo, y Jon Rahm, quien está dos golpes detrás del líder después de un 67 para mantener su búsqueda de la tercera parte de un Grand Slam en su carrera.

Rose no es el único hombre que intenta poner fin a una espera de 107 años para un ganador inglés de este campeonato, con Aaron Rai junto a Rahm, Ludvig Aberg, Nick Taylor y Matti Schmid en cuatro bajo par.

No todos prosperaron. Scheffler, quien disparó un 65 el sábado en su camino para ganar el US PGA del año pasado, sorprendentemente tuvo dificultades con un 71 y está cinco golpes atrás.

Sin embargo, el estadounidense, quien dijo “Nunca había visto una clasificación tan apretada”, continúa teniendo oportunidades.

“Literalmente es el torneo de cualquiera”, dijo. Muchos tienen una oportunidad. Alguien va a tener una gran ronda, y voy a dar mi mejor esfuerzo para ser ese alguien”.