El primer día de clasificación de Indy 500 se cancela por lluvia y se modifica el formato para el domingo

Hubo mucha preparación y emoción antes del primer día de clasificación del sábado para las 500 Millas de Indianápolis, pero el clima tenía otros planes.

Ahora, el procedimiento de clasificación, que ya fue ligeramente modificado con respecto a años anteriores, se está modificando nuevamente.

La lluvia llegó al área de Indianápolis antes de que los autos pudieran salir a la pista. A última hora de la tarde, IndyCar tomó la decisión de descartar el primer día y realizar toda la clasificación el domingo.

Por supuesto, tener dos días de clasificación conlleva algunas concesiones.

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Se suponía que el primer día de carrera establecería la parrilla para las posiciones de salida 16 a 33. Mientras tanto, los 15 mejores autos pasarían al domingo, y los nueve más rápidos pasarían automáticamente a una ronda de los 12 mejores, mientras que los autos que calificaron en los lugares 10 a 15 correrían nuevamente para completar los 12 primeros.

A partir de ahí, los seis primeros clasificados pasarían al Firestone Fast Six y competirían por la pole.

Ese ya no es el caso.

Ahora, el plan de los 15 mejores está fuera de la ventana y volverá al formato normal de los 12 primeros y luego a Fast Six.

Es una lástima porque esperaba con ansias este formato. Por supuesto, estaba en las cartas porque con un campo de 33 autos, nadie va a ser golpeado, y eso elimina algunos de los mejores dramas del fin de semana.

Sin embargo, esto crea algo de dramatismo en otro sentido.

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Ahora, cada piloto tiene solo una carrera para llegar al top 12, en lugar de varias, y eso significa que la presión está alta.

El ganador de la pole del año pasado fue Robert Swartzman (que no está en IndyCar este año), pero este cambio favorece a los veteranos de Indy 500.

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Entonces, ahora, la clasificación completa comenzará al mediodía ET en FS2 con Scott Dixon como primer bate gracias al sorteo del viernes.

A partir de ahí, los 12 primeros y Firestone Fast Six se llevarán a cabo en Fox a partir de las 4 p.m., hora del Este.