Ataque de drones golpea planta nuclear de EAU mientras la tregua entre EE.UU. e Irán vacila.

Un ataque con drones apuntó a la única planta nuclear de los Emiratos Árabes Unidos el domingo, provocando un incendio en su perímetro. No hubo informes de lesiones o emisión radiológica. Esto ocurrió mientras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán sigue siendo frágil.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se espera que sostenga una reunión en la Sala de Situación el martes con sus principales asesores de seguridad nacional para discutir las opciones de acción militar con respecto a Irán, según informó Axios.

¿Quién estuvo detrás del ataque? Nadie se atribuyó la responsabilidad, y los Emiratos Árabes Unidos no culparon a nadie por lo que calificaron como un “ataque terrorista no provocado”. Recientemente, acusaron a Irán de lanzar ataques con drones y misiles a medida que aumentaban las tensiones en el Estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para la energía controlada por Irán, que está bajo un bloqueo naval de Estados Unidos.

Los Emiratos Árabes Unidos han albergado defensas aéreas y personal de Israel, que inició la guerra atacando a Irán con Estados Unidos el 28 de febrero. La oficina de Netanyahu, primer ministro de Israel, dijo que Trump habló con él el domingo.

“Irán, el reloj está corriendo, y mejor que se muevan rápido o no quedará nada de ellos”, publicó Trump en su plataforma de redes sociales Truth Social poco después de la llamada.

Israel ataca Líbano nuevamente en medio del alto el fuego Mientras tanto, la televisión estatal iraní emitió segmentos con presentadores de noticias sosteniendo rifles en un esfuerzo por preparar al público para la guerra. Los esfuerzos diplomáticos por una paz más duradera han fracasado, y los combates se han intensificado entre Israel y el grupo militante libanés proiraní Hezbollah a pesar de un alto el fuego nominal allí.

El ministerio de defensa de los Emiratos Árabes Unidos dijo que tres drones pasaron por su frontera occidental con Arabia Saudita, con otros dos interceptados. Estaban investigando quién los lanzó. Irán y milicias chiítas respaldadas por Irán en Irak han lanzado ataques con drones dirigidos a los estados árabes del Golfo en la guerra.

La planta nuclear de Barakah fue construida por los Emiratos Árabes Unidos con la ayuda de Corea del Sur y comenzó a funcionar en 2020. Es la única planta nuclear en el mundo árabe y puede proporcionar una cuarta parte de las necesidades energéticas de los Emiratos Árabes Unidos, una federación de siete emiratos que alberga a Dubai.

El regulador nuclear de los Emiratos Árabes Unidos dijo que el incendio no afectó la seguridad de la planta y “todas las unidades están funcionando con normalidad”. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo más tarde que habló por teléfono con su homólogo surcoreano.

La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas, dijo que el ataque provocó un incendio en un generador eléctrico y que un reactor estaba siendo alimentado por generadores diésel de emergencia.

El director general de la AIEA, Rafael Mariano Grossi, expresó “grave preocupación”, dijo la agencia en un comunicado, y posteriormente habló con el ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos.

Planta de reactores de Barakah Es la primera vez que la planta de cuatro reactores de Barakah ha sido atacada en la guerra.

Los rebeldes hutíes proiraníes de Yemen, a los que los Emiratos Árabes Unidos han combatido como parte de una coalición liderada por Arabia Saudita, afirmaron haber atacado la planta mientras estaba en construcción en 2017, algo que Abu Dabi negó.

El programa nuclear de los Emiratos Árabes Unidos es diferente al de Irán e Israel. Los Emiratos Árabes Unidos firmaron un estricto acuerdo con Estados Unidos sobre la planta nuclear, conocido como un “acuerdo 123”, en el que acordaron renunciar al enriquecimiento de uranio doméstico y al reprocesamiento de combustible gastado para mitigar cualquier preocupación de proliferación. Su uranio proviene del extranjero.

Esto es muy diferente al programa nuclear de Irán, que está en el centro de las tensiones de larga data con Estados Unidos e Israel.

Irán insiste en que su programa es para fines pacíficos, pero ha enriquecido su uranio a niveles cercanos al de armas y se sospecha ampliamente que tuvo un componente militar en su programa al menos hasta 2003. A menudo ha restringido el trabajo de los inspectores de la ONU, incluido desde la guerra de 12 días con Israel el año pasado.

Se cree ampliamente que Israel es el único país armado con armas nucleares en la región, pero no ha confirmado ni negado tener armas atómicas. Irán atacó cerca de la instalación nuclear de Dimona de Israel durante la guerra.

Las plantas nucleares han sido cada vez más atacadas en guerras en los últimos años, incluida la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania que comenzó en 2022. Durante la guerra con Irán, Teherán afirmó repetidamente que su planta de energía nuclear de Bushehr fue atacada, aunque no hubo daños directos en su reactor dirigido por Rusia ni ninguna liberación radiológica.

El alto el fuego parece cada vez más precario. Israel está coordinando con Estados Unidos sobre una posible reanudación de los ataques, dijeron dos personas familiarizadas con la situación, incluido un oficial militar israelí. Hablaron bajo condición de anonimato porque estaban discutiendo preparativos militares confidenciales.

Hablando con su Gabinete el domingo, Netanyahu dijo: “también tenemos los ojos abiertos” cuando se trata de Irán, y “estamos preparados para cualquier escenario”.

En la televisión estatal iraní, presentadores en al menos dos canales aparecieron armados durante programas en vivo.

Uno de ellos, Hossein Hosseini, recibió entrenamiento básico en armas de fuego de un miembro enmascarado de la Guardia Revolucionaria paramilitar. Hosseini simuló disparar un tiro a la bandera de los Emiratos Árabes Unidos.

En otro canal, Mobina Nasiri dijo que le habían enviado un arma desde una reunión en la Plaza Vanak de Teherán. “Desde esta plataforma, declaro que estoy lista para sacrificar su vida por este país”, dijo.