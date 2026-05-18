El debut francés de Hamaguchi De repente sorprende a Cannes con una ovación de 7 minutos, la más larga del festival hasta ahora.

El primer filme en francés del reconocido director japonés Hamaguchi Ryusuke, “De repente”, se estrenó en competencia en Cannes el viernes con una ovación de pie de siete minutos, la más larga del festival hasta ahora.

El drama de más de tres horas, que trata sobre dos mujeres unidas por una enfermedad terminal, conmovió profundamente a la audiencia en el Palais, provocando lágrimas abiertas en muchos espectadores durante los créditos. Hamaguchi se mostró visiblemente emocionado mientras sus protagonistas, Virginie Efira y Okamoto Tao, secaban sus propias lágrimas. Otras celebridades que asistieron a la proyección incluyeron a Riley Keough y Eric Cantona.

“Gracias por quedarse con nosotros durante esta larga película”, dijo Hamaguchi a la multitud a través de un traductor cuando los aplausos disminuyeron. “Esta película no habría sido posible sin los grandes actores y el equipo”.

En “De repente”, Efira interpreta a la directora de una residencia de ancianos parisina que sigue la filosofía de la “humanitud” – un enfoque francés de cuidado que coloca la dignidad de cada paciente en el centro. Okamoto interpreta a un director de teatro japonés terminal cuya llegada a la instalación lleva a las dos mujeres a un vínculo más profundo que transforma la comprensión de su contraparte sobre lo que realmente significa cuidar a otra persona. El elenco de apoyo incluye a Marie Bunel y Jean-Charles Clichet.

La película está inspirada vagamente en una correspondencia publicada en la vida real, “Tú y yo – La enfermedad empeora de repente”, de Makiko Miyano y Maho Isono. Hamaguchi, quien coescribió el guion con Léa Le Dimna, pasó dos años desarrollando el proyecto en Francia, viajando entre Tokio y París y realizando talleres con actores para familiarizarse con la forma en que los intérpretes franceses abordan el texto. La película fue filmada en locaciones tanto en París como en Kioto.

En una entrevista anterior con Variety, Hamaguchi dijo que conoció a Efira a través de su trabajo con Paul Verhoeven, especialmente “Benedetta”, y que la posibilidad de trabajar con ella lo hizo sentir “realmente ansioso y feliz”. Ha descrito las cartas originales como el único material que realmente lo conmovió lo suficiente como para seguir adelante en los años desde “Drive My Car”.

Esta es la tercera aparición de Hamaguchi en Cannes, luego de “Asako I & II”, que compitió en 2018, y “Drive My Car”, que ganó tres premios en el festival de 2021 – mejor guion, el premio Fipresci y el premio del Jurado Ecuménico – antes de recibir cuatro nominaciones al Premio de la Academia y ganar el mejor largometraje internacional. “De repente” es su primer filme en francés y su primera película principalmente ambientada fuera de Japón.

Los derechos de distribución en América del Norte los tiene Neon, que estrenará la película en cines. Las ventas en Asia las maneja Bitters End. La película se estrena en Japón el 19 de junio y en Francia el 12 de agosto.