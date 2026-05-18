Aaron Rai emerge del grupo para ganar el Campeonato de la PGA en la última ronda de su vida en Aronimink

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De cara a la ronda final del domingo del PGA Championship 2026, parecía que era un juego de cualquiera, porque prácticamente lo era. Una cifra sin precedentes de 21 jugadores estuvo a cuatro golpes del líder de 54 hoyos, Alex Smalley, pero fue el inglés Aaron Rai quien logró separarse del grupo en Aronimink y no mirar atrás en el camino a convertirse en un campeón importante.

Rai, que entró en la semana en el puesto 44 del mundo, salió disparado el domingo, pero después de hacer un putt para birdie de cuatro pies en el hoyo inicial, rápidamente cayó en la inevitable situación que todos los jugadores enfrentaron durante la ronda final al tener que ser paciente y aceptar lo que el campo de golf le estaba dando.

Después de un mal golpe de salida en el difícil hoyo 8, par 3, y luego volar el green con su tiro de bunker, el desastre rápidamente entró en la ecuación, pero el jugador de 31 años logró convertir un putt de cuatro pies en bogey. Fue uno de esos bogeys que ahorran impulso, y el impulso se aprovechó en el siguiente hoyo.

Rai alcanzó el noveno hoyo par 5 en dos y hundió un 40 pies para el águila. Fue una buena ventaja de cara a los últimos nueve, que jugaron como el equipo más duro durante toda la semana, pero Rai no se suscribió a esa narrativa el domingo.

Cuando todo el campo y el torneo de golf cayeron en neutral durante lo que parecieron varias horas con los últimos grupos dando la vuelta, Rai pisó el acelerador.

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Después de conseguir otro birdie en el par 4 11, fue su birdie en el par 4 13 de 299 yardas el que puede recordar como el momento.

Con un tiro de bunker muy arriesgado desde 40 yardas, Rai tuvo la opción de jugar relativamente seguro y dejarse aproximadamente 20 pies arriba de la colina para hacer birdie. O podría hacer volar la pelota de golf hasta el hoyo y traer una pendiente que se aleje del hoyo justo más allá de la bandera. No lo dudó y salió del green con otro birdie y dos golpes de ventaja.

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A pesar de que el hoyo 13 era transitable por todos los jugadores en el campo, el birdie de Rai logró un tiro sobre muchos de los contendientes el domingo. Nick Taylor, Rory McIlroy y Xander Schauffele hicieron bogey en el hoyo, mientras que Jon Rahm, Patrick Reed y Smalley tampoco pudieron aprovechar el hoyo corto.

Rai oficialmente puso una mano en la puerta para cerrarla de golpe al llegar al hoyo 16, par 5, en dos y hacer uno de los birdies más cómodos que jamás hayas visto, y la cerró oficialmente de golpe con un putt para birdie de 68 pies en el par 3 17.

Rai jugó sus últimos 10 hoyos con un par de seis bajo par y sin una sola mancha en el cuadro de mando antes de firmar para una victoria de 65 y tres golpes con un total de nueve bajo par.

La ronda de cinco bajo par marcó su puntuación más baja en un campeonato importante por dos. Un domingo de campeonato importante para la ronda de tu vida es algo especial.

Rai, al ser el último hombre entre jugadores como Ludvig Aberg, McIlroy, Rahm, Reed y Schauffele, quienes comenzaron el día a tres golpes del líder, tiene una sensación de aleatoriedad, que fue el tema de la semana en Aronimink.

Al comenzar la semana, la predicción más común era que los jugadores iban a poder desarmar el campo de golf diseñado por Donald Ross. La falta de árboles y obstáculos de agua dio paso a un enfoque de bombas y excavaciones. O eso pensábamos.

Rai comenzó la semana en el puesto 160 en el PGA Tour en distancia de conducción promedio y terminó la semana en el puesto 66 en distancia de conducción entre los 82 jugadores que pasaron el corte.

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Si bien Rai es conocido por estar entre los bateadores más cortos del PGA Tour, también tiene el hábito de ser un putter increíblemente veloz. El palo plano es a menudo un villano para Rai, pero fue su mejor compañero durante toda la semana, ya que terminó cuarto en golpes ganados en los greens.

Con su victoria, Rai se convirtió en el primer no estadounidense en alzar el Trofeo Wanamaker desde que lo hiciera el australiano Jason Day en 2015, y el primer europeo en encontrar el círculo de ganadores en la PGA desde Rory McIlroy en 2014.