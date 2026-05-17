Argentine fans turn on Ángel Di María in explosive semifinal atmosphere

Pocas derrotas duelen más que no llegar a la tierra prometida. Un único penalti de Facundo Colidio mete a Eduardo Coudet en su primera final desde que llegó a Río de la Plata hace dos meses. El Millonario ahora espera a su rival, que se decidirá entre Argentinos Juniors y Belgrano. Para la ex estrella del Real Madrid Ángel Di Maríadesde que regresó a Argentina, fue Otra noche de decepción. Peor aún, soportó abusos, silbidos e insultos implacables desde las gradas.

Una semifinal que empezó antes del inicio

Esta semifinal ya estaba cociendo a fuego lento mucho antes de que el árbitro pitara el pitido inicial.

comenzó con Denuncias del presidente de Racing Club, Diego Milito luego de que su equipo fuera eliminado por Rosario Central, seguido de una dura respuesta de Di María: “La gente quiere que los campeones del mundo regresen y jueguen en Argentina, y entonces sucede esto…”

El Estadio Monumental no lo perdonó.

Lo que siguió fue un atmósfera de olla a presión que explotó temprano. Di María fue recibido con pitos e insultos durante los calentamientosmarcando la pauta para Una noche tóxica que solo se intensificó.

â€œFideoâ€ apunta desde el principio

Una vez que ambos equipos pisaron el terreno de juego, el estadio estalló en un cántico unificado: “Seca nuca, Fideo, seca nuca”, que esencialmente se traduce como “No eres nada, Fideo”. (‘Fideo’ es el apodo de Di María).

Cada toque que hacía Di María era recibido con silbidos y burlas. Fue señalado y atacado implacablemente.

Tras el partido, la leyenda argentina intentó restar importancia a la hostilidad.

â€œEsto es fútbol. Me han aclamado muchas veces en este estadio. Eso es lo que recordaré, no esto. Hoy llevo esta camiseta, no la camiseta de la selección nacional, así que es fútbol”, dijo en la breve entrevista posterior al partido.

Un partido brutal desde los primeros minutos

Lo que pasó antes del saque inicial fue sólo un adelanto de lo que siguió.

Este fue un Batalla acalorada y caótica, llena de duros tackles, heridas e incluso sangre.. Ninguno de los equipos se contuvo, pero River Plate finalmente se impuso.

Justo después de la marca de los 10 minutos, Una entrada peligrosa de Franco Ibarra sobre Sebastián Driussi obligó al delantero a retirarse en camillavisiblemente angustiada y llorando de dolor y frustración. Coudet recurrió a un joven sustituto, Joaquín Freitas, que finalmente se convertiría en un héroe inesperado de la semifinal.

Penaltis, ocasiones perdidas y tensión por todos lados

El partido fue de un extremo a otro, con oportunidades para ambos equipos pero pocas oportunidades claras.

Alrededor de la media hora, Gastón Ávila derribó a Martínez Quarta en el área con un codo en la cara. El árbitro inmediatamente señaló el punto.

El portero Jorge Ledesma, conocido por los aficionados de LaLiga, hizo juegos mentales en la línea, distrayendo a Gonzalo Montiel lo suficiente para salvar la pena y mantener viva a Rosario Central.

Di María neutralizado y Coudet gana la batalla táctica

El plan de Coudet era claro. Si a River se le iba a parar, No se podía permitir que Di María influyera en el juego.

el era aislado en el ala, Se le pidió que llevara demasiada carga de ataque. Lo intentó. En un momento, él Casi produce un momento Maradonaregateando a dos defensores con una finta aguda antes de ser negado en el último segundo.

Se sintió cada vez más frustrado.y Coudet iba ganando el duelo táctico.

Sangre, fatiga y un colapso tardío

En el segundo tiempo, Rosario Central se hundió más, buscando contraatacar mientras River avanzaba.

Di María retrocedió para ayudar a construir el juegobuscando pases adelantados para Copetti. El delantero estuvo a punto de ser expulsado tras Duro desafío a Lautaro Rivero que lo dejó sangrandopero el árbitro tuvo piedad.

El partido se convirtió en un pelea estilo gladiador. River presionó, Rosario Central resistió y las entradas volaron por todos lados.

El árbitro instó repetidamente a los jugadores a seguir adelante.

Pero Ledesma, que antes había sido un héroe, finalmente se convirtió en el villano.

El momento decisivo

Intentando frenar un contraataque de River, el portero derribó a Freitas dentro del área.

Ninguna duda por parte del árbitro. Otro penalti.

Esta vez, el resultado fue diferente.

Colidio convirtió con tranquilidad y metió a River Plate a otra final. el primero para Coudet desde su regreso a Argentina.

River Plate mira hacia la final de Córdoba

River ahora espera a su rival el 24 de mayo en Córdoba, donde se enfrentará a cualquiera de los dos. Argentinos Juniors or Belgrano.

Luego de ciclos de decepciones, la alegría ha vuelto al Monumental.

Y gran parte de ello, una vez más, gira en torno a un hombre: Eduardo Coudet.

El público dejó claro sus sentimientos en el tiempo completo: “Porque este año de River, de River, salió el nuevo campeón”.

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