‘Debemos tocar como lo hicimos en Argentina’: Salima Tete antes de la gira por Australia

Nueva Delhi: Recién llegada de las dos victorias del mes pasado contra Argentina, la capitana india de hockey femenino, Salima Tete, cree que el plan para el éxito contra Australia en la próxima gira radica en la coherencia y afirmó que el equipo no cambiará su enfoque contra Australia y jugará de la misma manera que jugaron en la gira por Argentina.

El equipo de hockey femenino de la India realizará una gira por Australia del 21 de mayo al 3 de junio como parte de sus preparativos para la próxima Copa de Naciones Femenina de Hockey FIH Nueva Zelanda 2025-26, programada para realizarse del 15 al 21 de junio en Auckland.

Hablando antes de la próxima gira del equipo por Australia, la capitana Salima Tete enfatizó que el desempeño reciente del equipo ha proporcionado una hoja de ruta clara sobre cómo lidiar con rivales de élite. Si bien Australia presenta un desafío táctico diferente, Tete insiste en que el equipo no necesita una revisión de su estrategia.

â€œGanar dos partidos es muy importante para nosotros, y eso tambiÃ©n con Argentina. Para continuar así, sólo tenemos que jugar como jugamos en Argentina. No necesitamos cambiar nada (contra Australia). Tenemos que centrarnos en nuestra disciplina y plan de juego. Tenemos que seguir las instrucciones del entrenador”, dijo Salima. IANOS en una conferencia de prensa felicitada por la Autoridad Deportiva de la India el viernes.

Manejar la presión mental durante la competición internacional es el mayor obstáculo, pero Salima cree que la experiencia de los jugadores más jóvenes, incluidos los que se enfrentaron a Argentina, es una ventaja.

â€œTodo el mundo sabe que si nos concentramos en nosotros mismos, podemos jugar el mejor hockey. Esto es lo que tenemos que hacer. Nuestra velocidad es muy buena. Sólo tenemos que jugar el hockey normal que tenemos. Hay presión, pero tenemos que manejarla. Los jugadores juveniles de Argentina saben cómo jugar contra Australia y cómo manejar la presión. Tenemos que jugar nuestro mejor hockey”, añadió.

Desde que regresaron de la gira, las mujeres de India han estado entrenando intensamente en el campamento nacional en SAI Bengaluru, enfocándose en mejorar áreas clave antes de un calendario internacional abarrotado. Los drag-flickers del equipo también se someterán a una clínica de entrenamiento especializada en drag-flick bajo la dirección de la leyenda holandesa Taeke Taekema del 26 de mayo al 21 de junio en Perth, Australia, así como en Auckland, Nueva Zelanda.

Se le preguntó al entrenador Sjoerd Marijne si ve esta gira por Australia como una prueba de selección para determinadas posiciones o si el once inicial de Nueva Zelanda ya está decidido en su mente. Marijne respondió a IANOS‘, pregunta: “Cada gira, cada campamento y cada torneo es para mí una prueba de selección para la próxima gira o campamento”. Para que eso nunca se detenga. Y en Australia, el anuncio del equipo será el lunes, así que no puedo decir mucho sobre esto”.

Agregó que el objetivo principal de la gira por Australia será permitir que “las chicas vean de lo que son capaces” contra rivales de clase mundial.

“Pero en Australia también habrá, nuevamente, chicas que tendrán exposición internacional y verán de lo que son capaces y en estos partidos, eso es para mí lo más importante”. Lo que veo en los campos de entrenamiento, lo que muestran y las mejoras también es importante: lo que vemos día a día porque jugar a nivel internacional es diferente”, añadió Marijne.

Como parte de la gira por Australia, India jugará cuatro partidos contra Australia en el Estadio de Hockey de Perth del 26 al 30 de mayo. Los dos primeros partidos se jugarán los días 26 y 27 de mayo, mientras que los dos restantes serán el 29 y 30 de mayo.

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