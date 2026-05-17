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Lea acerca de las 22 nuevas presidencias de estaca convocadas, desde Arizona hasta Argentina

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Martina López
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Se han convocado las siguientes nuevas presidencias de estaca.

ESTACA ARAPAHOE COLORADO: (22 de febrero de 2026) Presidente: Richard Craig Tibbitts58 años, ingeniero jefe de sistemas dinámicos; sucediendo a Tim Donald Martin; esposa, Nancy Wayment Tibbitts. Consejeros – Micah Shane Monson50 años, vicepresidente y consultor financiero de Fidelity Investments; esposa, Lora Joy Morrell Monson. Brandon Harrison McIlroy48 años, socio director de McIlroy Financial Group; esposa, Melanie Ann Hahn McIlroy.

ABUNDANTE ESTACA DE UTAH STONE CREEK: (25 de enero de 2026) Presidente— Scott Joseph Allen66 años, jubilado; sucediendo a Matthew Jered Willey; esposa, Tiffiny K. Almond Allen. Consejeros – Kent Kevin Arbuckle59 años, dentista; esposa, E’lane Ostergaard Arbuckle. Samuel Kent Thatcher42 años, gerente de operaciones regionales del Departamento de Servicios Globales de Church; esposa, Rosemeire Cristina Cándido Thatcher.

BUENOS AIRES ARGENTINA ADROGUÃ‰ STAKE: (1 de marzo de 2026) Presidente — Lisandro Andres Gatica42 años, analista de operaciones de personas y especialista en cultura de Fast Track; sucediendo a Marcos Alberto Del Castillo; esposa, Melodía Pamela Molina Gatica. Consejeros – Pablo Ariel Paz51, Mundial SA commercial representative; wife, Yeritza Fabiola Contreras Alfaro Paz. Leonardo Josué Sandrigo32 años, contador público independiente; esposa, Eliana Micaela Varrenti.

ESTACA CAMARILLO CALIFORNIA: (18 de enero de 2026) Presidente: Tyler David Garrett51 años, Patrón de nuevas asociaciones de marca; sucediendo a Adam Young Thunell; esposa, Rebecca Suzanne Brimhall Garrett. Consejeros – Adam Buzz Basua54 años, director de desarrollo empresarial y agente inmobiliario de The Barlow Group; esposa, Melissa Lee Beck Basua. Spencer Howard Jenkins46 años, socio director de Cowdrey Jenkins LLP; esposa, Stephanie Leanne Rudd Jenkins.

ESTACA CAMPO GRANDE BRASIL: (25 de enero de 2026) Presidente— FlÃ¡vio Luiz Hilario Rego LicariÃ£o Barbosa46 años, empresario y presidente de WFA Escolas de Idiomas LTDA; sucediendo a Vicente Maiorino Jr.; esposa, Inês Ferreira Rodrigues. Consejeros – Fabiano Cardoso Santarelli47 años, superintendente comercial Mongeral Aegon Seguros; esposa, Marise Facchini Machado Santarelli. Mario Elvio Britez Nunes42 años, Key Account Manager de Beeteller para América Latina; esposa, Kelly Dos Santos Lima Nunes.

CEDAR CITY UTAH YSA 2.ª ESTACA: (22 de febrero de 2026) Presidente: Adam Eric Lambert54 años, profesor y director de departamento de la Universidad del Sur de Utah; sucediendo a Ryan Chad Carter; esposa, Michelle Angela Jensen Lambert. Consejeros – Charles Tad Brinkerhoff60 años, vicepresidente asociado de la Universidad del Sur de Utah; esposa, Michelle Barrus Brinkerhoff. James William Sorensen57 años, dentista; esposa, Valynn Randall Sorensen.

ESTACA COTTONWOOD HEIGHTS UTAH BRIGHTON: (22 de febrero de 2026) Presidente: Kevin Richard Hughes50 años, anestesiólogo pediátrico; sucediendo a Kent L. Thomas; esposa, Jessica Mangum Hughes. Consejeros – Bradley Alan Clark58, profesora de Seminarios e Institutos de Religión; esposa, Nicole Dobson Clark. Baltasar Daniel McMaster49 años, vicepresidente de gestión de productos y programas de ZAGG Inc.; esposa, Kami Lei Sebresos McMaster.

ESTACA DELTA UTAH OESTE: (22 de febrero de 2026) Presidente: Clint Curtis48 años, propietario de un negocio; sucediendo a Fred W Tasker; esposa, Denae Dawn Cram Curtis. Consejeros – Reggie Roger Bliss62 años, gerente de planta de Cal-Maine Foods; esposa, Stephanie Gordon Bliss. Daniel Lawrence Crane47 años, educadora del distrito escolar de Millard; esposa, Rebecca Lynn Fail Crane.

ESTACA HENDERSON NEVADA LAKE MEAD: (8 de febrero de 2026) Presidente— Joe Robbins55 años, departamento de operaciones de Union Pacific Railroad; sucediendo a James Joseph Cavalieri; esposa, Tracey Lynn Wells Robbins. Consejeros – Lucas Sherrill Lund46 años, gerente de cuentas estratégicas de Shell Oil; esposa, Alisa Catherine Zockoll Lund. Adam Michael Bragg50 años, ejecutivo de proyecto de KHS&S Contractors Inc.; esposa, Trisha Dawn Abbott Bragg.

ESTACA HERMISTON OREGON: (1 de marzo de 2026) Presidente — Daniel Bartolomé Sharp47 años, educador de la escuela secundaria Stanfield; sucediendo a Joseph Rozenboom Sharon; esposa, Lacey Lynn Searle Sharp. Consejeros – John Richard Adair42 años, asistente médico; esposa, Bethany Susan Barnum Adair. Kasey Kenner Dickman47 años, analista de inteligencia empresarial de AgReserves Inc.; esposa, Anna Marie Peterson Dickman.

ESTACA KENNEWICK WASHINGTON: (1 de marzo de 2026) Presidente — Michael Nefi Stoker59 años, propietario de Connect Workplace; sucediendo a Tyler Creed Sorenson; esposa, Karri Ann Haueter Stoker. Consejeros – Michael Reese Huff50 años, gerente de área del Departamento de Templos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días; esposa, Janelle Lee Blodgett Huff. Lauli Preisa Fuerte54 años, vicepresidente de desarrollo de clientes de Highstreet Insurance and Financial Services; esposa, Becky Lyn Beus Faamausili.

ESTACA MESA ARIZONA MARICOPA: (15 de febrero de 2026) Presidente— Ricardo Armando Parker Jr.45 años, consejero de salud mental de Servicios Familiares; sucediendo a Randy Ray Richardson; esposa, Norah Natchielli Castañeda Parker. Consejeros – Mateo Edson Porter49 años, médico; esposa, Louisa Layton Porter. Daniel James Bueno52 años, autónomo; esposa, Nicole Renae Chaffee Bueno.

VISTA AGRADABLE ESTACA UTAH ORCHARD SPRINGS: (22 de febrero de 2026) Presidente: Brendan Rodney Verde52 años, dentista; sucediendo a Joshua Grant Garner; esposa, Marli Larsen Green. Consejeros – Brigham Lee Rindlisbacher50 años, director de mercados sanitarios de Genentech; esposa, Jaisey Jeanne Woodfield Rindlisbacher. Eric Steven Smith46 años, director del programa de posgrado de Maestría en Impuestos de la Universidad Estatal de Weber; esposa, Jennifer Lynn Williams Smith.

REXBURG IDAHO YSA 2DA ESTACA: (8 de febrero de 2026) Presidente— Mark Vernol Nelson63, vicepresidente y responsable de cumplimiento del Bank of Commerce; sucediendo a Bruce M. Wilding; esposa, Karen Kaye Barker Nelson. Consejeros – Jared Scott Oviatt57 años, socio comercial de BBSI; esposa, Jenna Marie Rudd Oviatt. Ronald Aarón Birch62 años, instructor especialista del estado de Idaho; esposa, Mari Ann Clark Birch.

ESTACA SHELLEY IDAHO SUR: (8 de febrero de 2026) Presidente— Nathan Kohler51 años, optometrista; sucediendo a Thomas W. Yearsley; esposa, Miriam Ransom Kohler. Consejeros – Josué Michael Maynard50 años, director de ingeniería de Bingham Health Care Inc.; esposa, Melissa Olsen Maynard. Michael Norman Balmforth49 años, propietario de Mathews Plumbing & Heating Inc.; esposa, Stephanie Lynn Carter Balmforth.

ESTACA SOUTH JORDAN UTAH NORTH SHORE: (1 de marzo de 2026) Presidente — Jeffrey Daniel Franco39 años, corredor principal de Holmes Homes y vicepresidente de ventas y marketing; sucediendo a Brent Henry Peterson; esposa, Mallory Ruth Carter Franco. Consejeros – Bryan Craig Robinson44 años, ingeniero de software de FamilySearch; esposa, Cheryl Lynn Goeller Robinson. Clark Jac Collings42 años, asesor general de la Universidad del Valle de Utah; esposa, Jennifer Lynn Call Collings.

ESTACA SPOKANE WASHINGTON ESTE: (1 de febrero de 2026) Presidente— Aaron Glen Howard47 años, vicepresidente de planificación y análisis financiero de Rayonier; sucediendo a Brent Stephen Byers; esposa, Rebecca Dorothy Malquist Howard. Consejeros – Darron Todd Woolley50 años, cirujano de pie y tobillo; esposa, Anna Valynn Grant Woolley. Larry Moss Longhurst57 años, propietario de un estudio de entrenamiento de fuerza; esposa, Maren Lynne Warnick Longhurst.

CALLE. GEORGE UTAH YSA 2.ª ESTACA: (15 de febrero de 2026) Presidente— Benjamín Robert Pressley47 años, director ejecutivo de IntentNow Inc.; sucediendo a Kelly Ray Taysom; esposa, Laura Lamb Pressley. Consejeros – Rubén Peck Evans44 años, jefa de enfermería de Intermountain Health; esposa, Laura Goodrich Evans. William Joseph Plumb49 años, dentista; esposa, Karielle Lynn Meyer Plumb.

ESTACA TORRANCE CALIFORNIA NORTE: (1 de marzo de 2026) Presidente — John Harman Brunt41 años, director senior de estrategia de contenidos de DirecTV; sucediendo a Kent Chase Carter; esposa, Paige Elizabeth Neff Brunt. Consejeros – Sean Nathan Jones50 años, ingeniero de Boeing; esposa, Ginger Diane Cox Jones. Jared Michael Stelter45 años, ingeniero senior de Basmat Inc.; esposa, María Cordelia Pinkerton Stelter.

ESTACA VERNAL UTAH GLINES: (25 de enero de 2026) Presidente— Philip Craig Timoteo55 años, presidente de la Agencia de Seguros de Servicios; sucediendo a Jeremy Brian Abrams; esposa, Elizabeth Harris Timothy. Consejeros – Michael Arthur Hartman56 años, enfermera anestesista registrada certificada; esposa, Amy Swenson Hartman. Ken Campbell59 años, director del aeropuerto regional de Vernal; esposa, Camille Smith Campbell.

VILLAHERMOSA MÃ‰XICO STAKE: (1 de febrero de 2026) Presidente— Lhimi León Montero43, Evsolaire-Proyectos Sustentables CEO; succeeding Martin Perez Lastra; wife, Ana Karen Estrada ChablÃ©. Counselors â€” Luis Uriel Alcauter Bustamante44 años, propietario de Naturally Delicious; esposa, Fany Paola Salinas Salgado. Mauricio Sánchez López56 años, especialista en refrigeración; esposa, María Elena Ramos Velázquez de Sánchez.

ESTACA WINDSOR COLORADO: (15 de marzo de 2026) Presidente — Jason Andrew Brown50 años, director senior de ingeniería de Broadcom; sucediendo a Douglas Alan Epperson; esposa, Amy Holt Brown. Consejeros – Jenness Leonard Eldridge57 años, director de proyectos de Seagate Technology; esposa, Natasha Adams Eldridge. Kenneth Joel Parnell43 años, profesor de la Universidad del Norte de Colorado; esposa, Kristen Sagers Parnell.

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