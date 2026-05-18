El petróleo sube a medida que las conversaciones de paz estancadas entre Irán y EE. UU. avivan temores de una interrupción prolongada en el suministro.

El petróleo sube a medida que las conversaciones de paz estancadas entre...

El precio del petróleo subió el lunes debido al estancamiento en las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos que alimenta el temor a una prolongada crisis de suministro, mientras los expertos señalan inventarios récord bajos.

Los futuros internacionales de crudo de referencia Brent para julio subieron un 1,73% a $110,93 por barril. Mientras que los futuros del petróleo crudo West Texas Intermediate de EE. UU. para junio avanzaron un 1,52% a $107,24 por barril.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, advirtió a Irán durante el fin de semana lo que señala que el estancamiento entre Washington y Teherán sobre un acuerdo de paz y la reapertura del estrecho de Ormuz podría llevar a una reanudación del conflicto armado.

A pesar de que se alcanzó un frágil alto el fuego en abril, las tensiones entre Irán y EE. UU. continúan, con Teherán manteniendo principalmente cerrada la vía marítima de Ormuz, mientras que la administración Trump sigue bloqueando los puertos iraníes.

[Contexto: A pesar de las tensiones, el flujo de suministro global de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz es crucial para economías de todo el mundo.]

Según la última actualización mensual de la Agencia Internacional de la Energía, advirtió que los inventarios de petróleo a nivel mundial se están agotando a un ritmo récord mientras el estrecho de Ormuz permanece cerrado. “La rápida disminución de las reservas entre las interrupciones continuas puede presagiar futuras subidas de precios”, dijo la AIE.

Los inventarios alcanzarán niveles cercanos a mínimos históricos de 7,6 mil millones de barriles para finales de mayo, si la demanda de petróleo se mantiene constante mes a mes, según un informe del banco suizo UBS de la semana pasada.

[Contexto: La información de CNBC en colaboración con expertos respalda los datos sobre los inventarios de petróleo y las tensiones en el estrecho de Ormuz.]