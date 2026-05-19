Ariel Winter es compañera de cuarto con su coprotagonista de Modern Family Nolan Gould después de la ruptura.

Ariel Winter es compañera de cuarto con su coprotagonista de Modern Family...

Estas compañeras de reparto de “Modern Family” son hoy en día compañeras de cuarto en la vida real.

De hecho, cuatro días después de que Ariel Winter confirmara su ruptura con su novio de larga duración Luke Benward, con quien había vivido en Nashville desde 2022, reveló que su hermano en pantalla, Nolan Gould, es ahora su compañero de cuarto en Los Ángeles.

“Es gracioso porque paso más tiempo aquí ahora y alquilo una casa con Nolan,” Ariel le dijo a People en una entrevista publicada el 18 de mayo. “La gente me pregunta sobre un reboot de “Modern Family”, pero Nolan y yo somos compañeros de cuarto en la vida real ahora.”

La joven de 28 años agregó: “Es como si estuviéramos teniendo nuestro propio pequeño reboot de “Modern Family”, pero solo somos nosotros dos viviendo juntos. Así que lo veo todos los días.”

Y no te preocupes, Ariel señaló que el público se divertirá tanto viendo el día a día de ella y de Nolan como lo hacían viendo la realidad ficticia de la familia Dunphy en la serie de televisión.

“No voy a mentir, cuando nos sentamos allí por la noche y vemos, como, “Temptation Island” juntos, es bastante hilarante,” continuó. “Así que hemos pensado en [compartirlo]. Simplemente pensamos, ‘la gente encontraría esto realmente gracioso.'”

Antes de compartir una dirección con el joven de 27 años, Ariel, quien enfatizó la semana pasada que ella y su ex todavía son “mejores amigos”, detalló su estrecho vínculo con su hermano en pantalla.