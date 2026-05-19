Varsity Boys Volleyball pierde 3-1 ante Archbishop Mitty High School en su juego de cuartos de final de CCS

Varsity Boys Volleyball perdió ante Archbishop Mitty High School 3-1 el martes 12 de mayo en su último partido de la temporada. Este juego también fue su primer juego de postemporada, siendo el juego de Cuartos de Final de CCS debido a su estado de división Abierta. Al terminar la temporada regular con un récord de 11-4 y segundo en la Liga SCVAL De Anza, MVHS fue seleccionado por voto popular entre el Comité de Asientos de la Sección de la Costa Central de California para jugar en la División Abierta para los playoffs de CCS por primera vez. El entrenador en jefe Paul Chiu dice que para que MV juegue el Open durante los playoffs de CCS, los miembros de la junta directiva de CCS tenían que acordar por unanimidad que eran los más fuertes de la sección, de modo que equipos similares de nivel de élite puedan competir justamente entre sí.

Después de que AMHS se llevara por poco el primer set 25-22, los Matadores respondieron con intensa energía, saliendo con la victoria 25-21 en el segundo set gracias a los golpes clave del atacante medio y externo Pranthan Kannan. En el tercer set, MVHS perdió el control del juego con remates consecutivos del lado contrario, lo que resultó en una derrota 25-14. Durante el cuarto y último set, MVHS recuperó sus bloqueos defensivos y golpes ofensivos, casi alcanzando a AMHS, aunque los Matadores aún así perdieron el set 25-21.

Chiu dice que la derrota de MVHS refleja errores en el primer y tercer set, con múltiples oportunidades perdidas para tomar el control. A pesar de esto, él cree que este juego no quita nada a la fuerte temporada de los Matadores.

“El voleibol es un juego sencillo”, dijo Chiu. “Si ejecutas un par de toques, especialmente los dos primeros, correctamente, estarás en el juego. En el tercer y cuarto set realmente no ejecutamos el pase y el set toca lo suficientemente bien como para competir. Hicimos un pequeño avance al final, pero no fue suficiente durante el transcurso del set”.

De manera similar, el libero de segundo año Finn Ancheta está de acuerdo en que el equipo podría haber Jugó mucho mejor, especialmente en el tercer set. Señala que su mentalidad y energía durante todo el partido jugaron un papel importante, impulsando y obstaculizando su desempeño en diferentes momentos.

“No diría que me siento triste, pero sí muy derrotada”, dijo Ancheta. “Después de esa victoria en el segundo set, esa primera victoria que obtuvimos sobre Mitty, siento que teníamos mucha energía. Pero cuando AMHS logró esa racha en el tercer set, sentí que esa energía se fue muy, muy baja y no pudimos recuperarnos de ahí”.

Una parte constante de los juegos de esta temporada fueron los padres que se presentaron y trajeron sus eEnergía desde las gradas. Es decir, Avinash Deshpande, padre del atacante de segundo año Ayan Deshpande, que ha asistido a todos los partidos de esta temporada.

“Nos animamos y perdemos la voz”, dijo Deshpande. â€œPero creo que ayuda que los padres asistan a los niÃ±os, y hoy tambiÃ©n lo hicimos genial. Quizás nos quedamos cortos, pero lo lograremos. Estos juegos son importantes y importan a medida que avanzamos, así que Esperamos que regresen más fuertes el próximo año”.

Aunque Chiu comparte la decepción que sintieron los miembros del equipo después de la derrota, mantiene la esperanza sobre el éxito y la fortaleza del equipo en las próximas temporadas.

“Somos competitivos, por lo que ha sido una buena temporada en ese sentido”, dijo Chiu. â€œHay muchas cosas sobre las que construir y vamos a tener un buen equipo que regresarÃ¡. Estamos en la discusión del Abierto y espero que juguemos el Abierto en los próximos años. también”.