Informe de guerra en Ucrania: Barco chino golpeado en el camino hacia el puerto de Odesa, dice Zelenskyy

El lunes, las autoridades ucranianas informaron que los drones rusos golpearon un barco chino como parte de los ataques a buques civiles que se acercaban a los puertos de Odesa en Ucrania en el Mar Negro. La Armada ucraniana describió al Ksl Deyang como un barco de carga de propiedad china tripulado por una tripulación china bajo bandera de las Islas Marshall. El Deyang se dirigía a cargar concentrado de mineral de hierro en el puerto de Pivdennyi en la región de Odesa, según Reuters. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo que un dron ruso golpeó el barco de propiedad china, que supuestamente continuó navegando después del ataque.

La autoridad de puertos marítimos de Ucrania dijo que otro barco con bandera de Guinea-Bissau fue alcanzado, mientras que el gobernador de Odesa, Oleh Kiper, dijo que un ataque ruso golpeó a un barco civil con bandera de Panamá que se dirigía al puerto de Chornomorsk de Ucrania. Nadie resultó herido, la tripulación extinguió el fuego resultante y el barco continuó su camino.

Ucrania ha observado intentos de Rusia de exportar grano desde Crimea ocupada que involucran a empresas estadounidenses, dijo Zelenskyy. “En particular, hemos registrado intentos de organizar la exportación de granos desde el territorio temporalmente ocupado de Crimea, y, lamentablemente, otras formas de explotación económica de la península que involucran entidades de Estados Unidos”. Zelenskyy dijo que Moscú también está intentando atraer inversiones de “países democráticos” a los proyectos de petróleo y gas árticos de Rusia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania condenó los simulacros de armas nucleares tácticas en Bielorrusia el lunes, calificando el despliegue como un “desafío sin precedentes” para la seguridad global. “Al convertir a Bielorrusia en su escenario nuclear cerca de las fronteras de la OTAN, el Kremlin está legitimando de facto la proliferación de armas nucleares a nivel mundial y sentando un peligroso precedente para otros regímenes autoritarios”, dijo el ministerio. Kyiv instó a sus aliados occidentales a fortalecer las sanciones contra Moscú y Minsk.

(Nota de Contexto: Las tensiones entre Rusia y Ucrania han aumentado debido a las acciones militares rusas en la región, incluidos ataques a buques civiles). (Aclaración de Datos: La situación en Ucrania sigue siendo volátil debido a la continua presencia militar rusa en la región).