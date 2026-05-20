Argentina navega por la incertidumbre y los vientos en contra en una desafiante temporada de manzanas en 2026

Según información proporcionada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina, las exportaciones de manzanas no superaron las 18.100 toneladas, lo que refleja una fuerte caída respecto al año pasado.

Nicolás Sánchez, presidente de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), dijo PortalFrutafresca.com que esto es resultado de condiciones climáticas extremas que afectaron la producción en la región del Alto Valle.

El experto explicó que la industria enfrentó intensas heladas primaverales, así como una serie sin precedentes de granizadas en verano, que afectaron la fruta en las principales zonas productoras de Río Negro y Neuquén. Las inusuales condiciones climáticas encendieron las alarmas en el sector y provocaron la declaración del estado de emergencia en la provincia.

El PERDÓN El presidente mencionó que la caída de la producción “podría rondar entre el 20 y el 30 por ciento” en las zonas productoras de manzanas más relevantes del país.

â€œEste verano fue terrible; Nunca había visto algo así”, afirmó. “Fueron tormentas muy fuertes que complicaron bastante la producción”.

Sánchez destacó que los daños no sólo redujeron el volumen disponible sino que también impactaron severamente la calidad de exportación de la fruta, con pérdidas de hasta el 50 por ciento en determinadas zonas, y producto que ni siquiera puede ser envasado como de segunda categoría.

Aunque la industria aún no cuenta con las cifras totales de los daños, el sector estima que más de 6.500 hectáreas fueron impactadas por fuertes granizos.

Menor volumen, mejores precios

Ante la disminución del volumen proyectado, una parte importante de la producción se destina al mercado interno, donde los precios se han recuperado significativamente respecto a la temporada pasada.

En esa línea, el dirigente del CAFI dijo que el año pasado la fruta prácticamente fue regalada.

“Hoy la fruta se vende quizás un 40 o 50 por ciento más cara, pero porque el valor era bajísimo”, afirmó el dirigente.

El mercado local también se vio inundado por un exceso de oferta, lo que deprimió los precios durante gran parte de la temporada pasada, “por lo que no es tan lineal decir que los precios están subiendo ahora sólo por la caída de la producción”, explicó Sánchez.

Mercados objetivo

América Latina sigue siendo el principal destino de la industria para las manzanas argentinas.

Brasil, Paraguay y Bolivia representan una gran proporción de los envíos regionales, mientras que algunos nichos específicos abastecen a los mercados del hemisferio norte, particularmente en frutas orgánicas.

Sin embargo, Sánchez señaló que el mercado brasileño podría estar entre los más sensibles a la menor oferta argentina este año, debido principalmente a un panorama internacional cada vez más competitivo.

“En los últimos 15 años, grandes fondos de inversión impulsaron fuertes expansiones de producción en Estados Unidos y Europa, aumentando la oferta global de manzanas y aumentando la competencia para los exportadores sudamericanos”, comentó.

Las importaciones están cambiando el panorama de la manzana argentina

Argentina ha experimentado recientemente un aumento en las importaciones de manzanas, lo que ha cambiado el mercado para los productores locales.

Según el Senasa, en los primeros cuatro meses de 2026 las importaciones de fruta de pepita superaron las 1.710 toneladas, lo que representa un incremento interanual de 210 por ciento y un salto de más de 350 por ciento respecto al promedio de las últimas cinco campañas entre 2021 y 2025.

Lejos de interpretarlo como una amenaza directa, Sánchez dice que la fruta importada, principalmente del otro lado de los Andes, podría ayudar a sostener los precios locales.

â€œChile tambiÃ©n tiene menos fruta este aÃ±o y, ademÃ¡s, el tipo de cambio chileno se apreciÃ³; por lo tanto, no van a exportar barato a Argentina. Los precios seguirán siendo altos”, afirmó.

Señaló que el sector está monitoreando el comportamiento del mercado durante la segunda mitad del año, un período clave para una fruta de almacenamiento como la manzana, cuyos envíos suelen extenderse durante gran parte del año.

*Imagen principal cortesía de Nicolás Sánchez | CAFI

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