Lluvias torrenciales e inundaciones azotan China, matando al menos 12 personas y obligando a evacuaciones masivas

PEKÍN – Lluvias torrenciales e inundaciones azotaron partes de China esta semana, causando al menos 12 muertos y obligando a decenas de miles de personas a evacuar, informaron medios estatales.

La cadena estatal CCTV informó el miércoles de cinco muertes y 11 personas desaparecidas en el condado de Shimen de la provincia de Hunan, en el centro de China, después de que la lluvia azotara la región. Una operación de rescate está en marcha. Hasta el martes por la noche, más de 19,000 personas habían sido reubicadas, según la agencia de noticias oficial china Xinhua.

Xinhua dijo que el condado registró una precipitación acumulada de 339 milímetros (unas 13 pulgadas) en un período de 24 horas que terminó a las 7 a.m. del lunes. Una de sus localidades recibió una lluvia de 240 milímetros (unas 9 pulgadas) en solo unas horas, rompiendo registros históricos, aseguró.

En la provincia vecina de Hubei, algunas calles se convirtieron en ríos y los rescatistas tuvieron que desplegar botes inflables para ayudar a los residentes atrapados. Algunas casas se inundaron o colapsaron, reportó Xinhua. Tres personas murieron y otras cuatro estaban desaparecidas hasta la mañana del martes, según el informe.

CCTV también informó el martes que las intensas lluvias e inundaciones han causado cuatro muertes y dejado cinco personas desaparecidas en la provincia de Guizhou, en el suroeste de China. En algunas zonas, las casas se inundaron, las carreteras sufrieron daños y se interrumpió la comunicación, aseguró. Una zona tuvo que reubicar a más de 3,700 personas, agregó Xinhua.

Las víctimas provocadas por las inundaciones son comunes en China. En julio pasado, las lluvias e inundaciones causaron la muerte de decenas de personas en Pekín.

Por separado, 10 personas murieron después de que una camioneta cayera de un puente en la región sur de Guangxi el sábado, informó Xinhua.

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