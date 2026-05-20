Stephen Colbert ayuda a David Byrne a quemar la casa en The Late Show

Bryne marca uno de los últimos invitados musicales en la serie de noche antes de su final el 21 de mayo.

Stephen Colbert tiene una noche antes de despedirse de The Late Show. Antes del final de la serie, programado para el 21 de mayo, el presentador recibió a uno de los últimos invitados musicales del programa para una despedida ardiente: David Byrne, interpretando el clásico de Talking Heads “Burning Down the House”.

Bryne subió al escenario del Late Show junto a su banda Why Is The Sky?. Los músicos tocaron en trajes azules a juego antes de ser unidos por Colbert con el mismo atuendo. Las llamas ardistes en la pantalla detrás de ellos durante la actuación. Es una despedida apropiada.

CBS canceló The Late Show en julio de 2025, citándolo como “una decisión puramente financiera”, aunque sería difícil separar la decisión de las frecuentes diatribas de Donald Trump contra Colbert. Alrededor del momento de la cancelación, la red y su empresa matriz, Paramount, acordaron un acuerdo de $16 millones con Trump sobre la edición de un episodio de 60 Minutes. Esto sucedió cuando una fusión específica entre Paramount y Skydance Media aún estaba esperando la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones.

The Tonight Show y Jimmy Kimmel Live emitirán repeticiones el 21 de mayo para darle a Colbert el foco total de la noche. Los detalles para el episodio final de The Late Show no se han revelado, pero el penúltimo episodio el 20 de mayo contará con una actuación de Bruce Springsteen. Los invitados musicales recientes han incluido a The Strokes, Michael Stipe, Chris Stapleton y Foo Fighters, quienes fueron los últimos invitados musicales del Late Show de David Letterman.

Bryne ya había aparecido en el programa The Late Show en marzo, cuando vino a interpretar “When We Are Singing” y charlar con Colbert sobre su álbum más reciente, Who Is the Sky?. Hablando sobre los conjuntos a juego que luce con su banda en vivo, Byrne dijo: “Sabía que quería que fuera colorido. El último fue gris. No fue un espectáculo triste, pero fue gris. Pensé, ‘No, los tiempos en que vivimos, necesitamos algo de color'”.