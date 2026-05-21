Neil Warnock sobre cómo ganar los play-offs de EFL

Warnock dice que uno de sus triunfos más memorables en los play-offs se produjo con el Plymouth Argyle en 1996, cuando consiguieron el ascenso de lo que ahora es la Liga Dos.

“Disfruté de Plymouth porque era la primera vez que el Ejército Verde estaba en Wembley y siempre me apoyaron mucho. Recuerdo a la gente haciendo cola para comprar entradas y las conversaciones por la ciudad”, dice.

Pero esa victoria no fue nada sencilla para los Pilgrims, que terminaron la temporada a un punto y un lugar del ascenso automático.

Perdieron el partido de ida de la semifinal por 1-0 en Colchester United, antes de ganar 3-1 en Home Park en un memorable partido de vuelta en el que también lo expulsaron del banquillo (y a las gradas con los fanáticos de Argyle) después de una charla con el árbitro.

“Recuerdo que Adrian Littlejohn estaba avanzando hacia la portería y lo derribaron, y el muchacho (Mark Kinsella) debería haber sido expulsado. No lo hizo, y luego el mismo muchacho fue y anotó otro gol y te sientes muy duro”, dice Warnock.

“El árbitro vino y me expulsó y luego se disculpó al final del partido porque se equivocó, todas esas pequeñas cosas que recuerdas.

“Hay tantas emociones. En Plymouth, en el partido de vuelta, Paul Williams marcó tarde; hasta entonces nunca lo había visto en el área rival”.

Argyle venció a Darlington por 1-0 en la final gracias a un gol de Ronnie Mauge en la segunda mitad, uno del que Warnock todavía está orgulloso hasta el día de hoy.

“Lo bueno de Plymouth fue que era una jugada a balón parado que trabajamos en los entrenamientos”, recuerda.

“Mark Patterson y alguien más hicieron una carrera tardía en el área para permitir que Ronnie Mauge quedara libre y anotara un gran cabezazo.

“Cuando marcas en una jugada a balón parado, desde el punto de vista de un entrenador, es realmente placentero”.