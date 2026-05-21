Rusia realiza ejercicios nucleares en tierra, mar y aire, junto con su aliado Bielorrusia.

MOSCÚ – Camiones que transportan misiles balísticos intercontinentales rugieron por caminos forestales, submarinos de propulsión atómica zarparon desde puertos del Ártico y el Pacífico, y tripulaciones se apresuraron a entrar en aviones de guerra mientras Rusia y Bielorrusia vecina llevaron a cabo la etapa final de sus ejercicios nucleares conjuntos el jueves.

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, inspeccionó misiles balísticos Iskander rusos de corto alcance capaces de llevar armas nucleares en una unidad militar involucrada en los ejercicios, declarando: “Soñé con esta máquina hace mucho tiempo”.

Los ejercicios de tres días que comenzaron el martes se producen en medio de un aumento en los ataques con drones ucranianos, incluidos en los suburbios de Moscú, que mataron a tres personas y causaron daños en varios edificios e instalaciones industriales. Los ataques dificultaron a los funcionarios del Kremlin presentar el conflicto en Ucrania, que ahora está en su quinto año, como algo tan lejano que no afecta a las rutinas diarias de los civiles rusos.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que el ejercicio involucró a 64,000 tropas, más de 200 lanzadores de misiles, más de 140 aviones, 73 buques de guerra y 13 submarinos, incluidos ocho armados con ICBM con ojivas nucleares. Los ejercicios se centrarán en “la preparación y el uso de las fuerzas nucleares bajo la amenaza de la agresión”, dijo.

Los ejercicios también practican la cooperación con Bielorrusia, un aliado que alberga armas nucleares rusas. Los arsenales rusos en Bielorrusia incluyen su último sistema de misiles nucleares de alcance intermedio Oreshnik.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha recordado repetidamente al mundo sobre los arsenales nucleares de Moscú después de enviar tropas a Ucrania en febrero de 2022 para tratar de disuadir a Occidente de aumentar el apoyo a Kiev.

En 2024, Putin adoptó una doctrina nuclear revisada, señalando que cualquier ataque convencional de una nación a Rusia que sea respaldado por una potencia nuclear se considerará un ataque conjunto contra su país. Esa amenaza estaba claramente dirigida a disuadir al Occidente de permitir que Ucrania atacara a Rusia con armas de mayor alcance y parece reducir significativamente el umbral para el posible uso del arsenal nuclear de Moscú.

La doctrina revisada sitúa a Bielorrusia bajo el paraguas nuclear ruso. Putin ha dicho que Moscú retendrá el control de sus armas nucleares desplegadas en Bielorrusia, pero permitiría a su aliado seleccionar los objetivos en caso de conflicto.

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