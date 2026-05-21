Resultados de AEW Dynamite (20 de mayo de 2026) Mientras Darby Allin defiende una vez más

El miércoles por la noche, AEW Dynamite emanó desde Portland, Maine, mostrando la construcción final hacia el muy esperado evento de pago Double or Nothing.

Encabezado por otra lucha por el Campeonato Mundial de AEW, Darby Allin puso el título en juego contra Speedball Mike Bailey mientras los retadores continúan alineándose. Con su lucha contra MJF ya establecida, ¿Allin llegaría a Queens con el oro todavía en mano?

Además, The Young Bucks y Chris Jericho se unieron para enfrentar a Ricochet, Andrade El Idolo y Mark Davis en un adelanto de lo que está por venir en Stadium Stampede el domingo, mientras que Kyle O’Reilly luchó contra Jon Moxley por una oportunidad futura para el Campeonato Continental de AEW.

Entonces, ¿qué pasó en Dynamite? Echemos un vistazo.

Resultados de AEW Dynamite Para el 20 de mayo

– Un video muestra a The Young Bucks y Chris Jericho entusiasmando su lucha en Stadium Stampede en Double or Nothing. Rememoran el pasado, y Jericho dice que está honrado de formar equipo con Matt y Nick Jackson esta noche. – Ricochet, Andrade El Idolo y Mark Davis derrotaron a Chris Jericho y The Young Bucks por conteo de tres. Jack Perry, Bobby Lashley y Shelton Benjamin hicieron el salve durante una pelea posterior al combate con un paquete de cebollas. – Un paquete de video promociona Kazuchika Okada vs. Konosuke Takeshita en Double or Nothing. – En backstage, Darby Allin dice que está sintiendo “todo” al tomar todas estas luchas por el título mundial. Dice que no tiene otra opción que tomar estas luchas cada semana y dice que es la mejor sensación del mundo ser el campeón. Allin dice que una vez que rapé a MJF, cada entrevista que haga MJF mientras esté calvo lo devorará vivo. Allin dice que hará lo que sea necesario para retener su título contra Speedball Mike Bailey esta noche, y quiere que Bailey haga lo mismo. – Un paquete de video promociona Darby Allin vs. MJF en Double or Nothing.

(Más: MJF Habla de la Evolución de AEW, Double Or Nothing y Su Legado de Títulos)

– Lucha Sin Reglas: Mark Briscoe der. Tommaso Ciampa por conteo de tres. – Prince Nana interrumpe a Tony Schiavone mientras habla sobre el torneo de la Fundación Owen Hart en el ring. Nana presenta a Swerve Strickland, quien es atacado por la espalda por Bandido. Pelean en el ring, y Bandido persigue a Strickland con una silla. – En backstage, Willow Nightingale dice que ganar el Campeonato TBS fue uno de los momentos más grandes de su carrera. Dice que demostrar recuperar el título de Mercedes Mone le mostró al mundo todo lo que podía ser, y lucharía contra cualquier retador que se presentara. Nightingale anuncia que se lastimó el hombro contra Red Velvet, lo que la obliga a retirarse del Torneo Owen Hart y a renunciar al Campeonato TBS. – Lucha Eliminatoria por el Campeonato Continental de AEW: Jon Moxley (c) vs. Kyle O’Reilly termina en empate por límite de tiempo. Por lo tanto, O’Reilly recibirá una lucha por el título en Double or Nothing. – En backstage, Hikaru Shida dice que ella y Kris Statlander tienen los ojos puestos en toda la división esta noche, y Statlander le dice que se cuide. – RUSH dice que si Darby Allin sobrevive esta semana, quiere una oportunidad por el título mundial la próxima semana. – Athena, Thekla, Skye Blue y Julia Hart derrotaron a Thunder Rosa, Mina Shirakawa, Alex Windsor y Jamie Hayter por conteo de tres. – En backstage, Kevin Knight está junto a Mike Bailey y lo llama el próximo campeón mundial. Knight dice que se convertirán en los rostros de AEW juntos. Bailey dice que él puede lograrlo, y Knight agrega que le encantaría retar por el título si Bailey gana. – Lucha por el Campeonato Mundial de AEW: Darby Allin (c) der. Mike Bailey por sumisión para retener el título.