Los mantenedores médicos del ejército adoptan la inteligencia artificial para aumentar la eficiencia y la preparación.

HILL AIR FORCE BASE, Utah – A medida que el Departamento de Guerra continúa su impulso hacia la integración de la inteligencia artificial en sus operaciones diarias, la Dirección de Gestión de Mantenimiento Médico del Comando de Logística Médica del Ejército de Estados Unidos, o M3D, continúa tomando medidas proactivas para asegurar que su fuerza laboral esté lista para el futuro digital.

Durante un evento de capacitación celebrado los días 28 y 29 de abril en la División de Operaciones de Mantenimiento Médico de AMLC en Utah, conocida como MMOD-UT, los líderes y el personal clave de gestión de calidad se enfocaron en aprovechar el poder de la inteligencia artificial para agilizar y elevar los procesos de auditoría y gestión de calidad ISO 9001.

Los asistentes incluyeron representantes de los tres equipos de mantenimiento médico de M3D en California, Pennsylvania y Utah, así como el Programa de Preparación del Mantenimiento Médico en el Depósito del Ejército de Sierra, California.

Para una organización que ha mantenido su certificación ISO desde principios de la década de 2000, la mejora continua está integrada en la cultura. La introducción de herramientas de inteligencia artificial representa el siguiente paso lógico para brindar un apoyo óptimo a la empresa y, en última instancia, al combatiente.

“Esta es la nueva revolución industrial. No va a desaparecer,” dijo el Director de M3D, Jorge Magaña. “Tenemos que entender cómo usarlo en nuestro campo. La inteligencia artificial está ahora en todos nuestros senderos.”

Contexto: – La inteligencia artificial (IA) está siendo implementada en el Comando de Logística Médica del Ejército de EE. UU. para mejorar los procesos de gestión de calidad y auditoría.

Verificación de datos: – Es importante destacar la capacitación y el enfoque en la inteligencia artificial para mejorar los procesos de auditoría y gestión de calidad en el M3D de AMLC.