ÚLTIMA HORA: Rechazado el recurso de apelación de Southampton contra la expulsión de los play

Southamptonâ€˜s appeal against their expulsion from the Championship play-offs for spying has been dismissed.

El recurso de Southampton contra su expulsión de los play-offs del Championship por espionaje ha sido desestimado.

The EFL confirmed on Wednesday that a League Arbitration Panel had rejected the appeal, meaning. Middlesbrough will face Hull City in the play-off final on Saturday.

La EFL confirmó el miércoles que un Panel de Arbitraje de la Liga había rechazado la apelación, lo que significa que Middlesbrough se enfrentará a Hull City en la final de los play-offs el sábado.

A EFL statement read: â€œA League Arbitration Panel has today dismissed Southampton Football Club’s appeal against the Independent Disciplinary Commission’s decision in respect of breaches of EFL Regulations.

Un comunicado de la EFL decía: “Un Panel de Arbitraje de la Liga ha desestimado hoy la apelación del Southampton Football Club contra la decisión de la Comisión Disciplinaria Independiente en relación con las violaciones de las Regulaciones de la EFL.

â€œAs a result, the original sanction remains in force. Southampton’s expulsion from the Sky Bet Championship Play-Offs stands, alongside the four-point deduction to be applied to the Club’s 2026/27 Championship record and the reprimand in respect of all charges.

Como resultado, la sanción original se mantiene. La expulsión del Southampton de los Play-Offs del Sky Bet Championship se mantiene, junto con la deducción de cuatro puntos que se aplicará al récord del Club en el campeonato 2026/27 y la reprimenda en relación con todos los cargos.

â€œIn accordance with EFL Regulations, the decision of the League Arbitration Panel is final. Following the conclusion of the proceedings, the Sky Bet Championship Play-Off Final between Hull City and Middlesbrough is confirmed as taking place at Wembley Stadium on Saturday 23 May, kicking off at 3.30pm.â€

De acuerdo con las Regulaciones de la EFL, la decisión del Panel de Arbitraje de la Liga es definitiva. Tras la conclusión de los procedimientos, se confirma la final de los Play-Offs del Championship entre Hull City y Middlesbrough que tendrá lugar en el Estadio de Wembley el sábado 23 de mayo, comenzando a las 3.30pm.

The Saints were reported to the EFL after a Southampton member of staff was caught spying onÂ Middlesbrough’sÂ training session ahead of their semi-final meeting. The first leg ended in a 0-0 draw, before Southampton won the second leg 2-1 to seemingly set up a final with Hull.

Los Saints fueron reportados a la EFL después de que un miembro del personal de Southampton fue sorprendido espiando la sesión de entrenamiento de Middlesbrough antes de su encuentro de semifinales. El primer partido terminó en un empate 0-0, antes de que Southampton ganara el segundo partido 2-1, aparentemente preparándose para una final con Hull.

However, Middlesbrough called for Southampton to be expelled in the wake of that defeat and their wish was ultimately granted after the south coast club â€œadmitted to multiple breaches of EFL Regulations related to the unauthorised filming of other Clubs’ trainingâ€.

Sin embargo, Middlesbrough solicitó la expulsión de Southampton tras esa derrota y su deseo fue finalmente concedido después de que el club admitiera múltiples violaciones de las Regulaciones de la EFL relacionadas con la filmación no autorizada de los entrenamientos de otros clubes.

Southampton, who were also revealed to have spied on Ipswich Town and Oxford United, received a four-point deduction for next season and an official reprimand on top of their expulsion.

Southampton, quienes también fueron descubiertos espiando a Ipswich Town y Oxford United, recibieron una deducción de cuatro puntos para la próxima temporada y una reprimenda oficial además de su expulsión.

Despite admitting to rules breaches, Southampton appealed the punishment, which they described as â€œmanifestly disproportionateâ€.

A pesar de admitir las violaciones de las reglas, Southampton apeló el castigo, que describieron como “manifiestamente desproporcionado”.

But they will now start the 2026-27 season in the Championship on minus four points, with the deduction also remaining in place, with many expecting the episode to lead to the sacking of manager Tonda Eckert.

Sin embargo, ahora comenzarán la temporada 2026-27 en el Championship con menos cuatro puntos, con la deducción también permaneciendo en su lugar, y muchos esperan que este episodio conduzca al despido del entrenador Tonda Eckert.

Hull, meanwhile, are reportedly taking legal advice to see if they have a case to be automatically promoted to the Premier League. The club are said to be unhappy at having to switch from preparing to face Southampton to now focusing on Middlesbrough at short notice. Among the legal avenues Hull are reported to be keeping open is a potential challenge after Saturday’s final.

Mientras tanto, Hull supuestamente está buscando asesoramiento legal para ver si tienen un caso para ascender automáticamente a la Premier League. Se dice que el club está descontento por tener que cambiar de prepararse para enfrentar a Southampton a ahora concentrarse en Middlesbrough con poco aviso. Entre las opciones legales que Hull se reporta que está considerando está un posible desafío después de la final del sábado.

Both Hull and Middlesbrough last played in the Premier League in the 2016-17 season, when they finished 18th and 19th respectively in suffering relegation to the second tier.

Tanto Hull como Middlesbrough jugaron por última vez en la Premier League en la temporada 2016-17, cuando terminaron en el puesto 18 y 19 respectivamente, sufriendo el descenso a la segunda categoría.