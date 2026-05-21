Neymar habla sobre su amistad con Lionel Messi antes de la soñada final del Mundial de 2026 entre Brasil y Argentina.

Neymar y Lionel Messi forjaron una de las amistades más celebradas del fútbol moderno durante su estancia juntos en el FC Barcelona. Con Neymar ya consta que sueña con enfrentarse Messi en un Copa del Mundo 2026 final entre Brasil y Argentina, la estrella del Santos se ha sincerado sobre el vínculo que ha perdurado mucho después de sus días como compañeros.

Junto a Luis Suárez, Messi y Neymar formaron uno de los tríos de ataque más letales que jamás haya visto el deporte, y el argentino y el brasileño tuvieron luego un breve reencuentro en el PSG. Más allá del campo, la vida ha colocado a las dos leyendas en lados opuestos en los escenarios más grandesincluso con un trofeo directamente en la línea.

Uno de esos momentos llegó en la final de la Copa América 2021, donde después de que Messi finalmente consiguiera su primer gran honor internacional con ArgentinaNeymar lo buscó en el campo y abrazó tanto a Messi como a Leandro Paredes, a pesar de estar visiblemente desconsolado. â€œMessi y Paredes son muchachos y personas fenomenales fuera de la cancha. Por muy argentinos, y por tanto rivales de Brasil por naturaleza, se hicieron amigos. Encontramos un poco de felicidad dentro del caos de todo eso.,“, dijo Neymar en una conversación en el sitio web oficial de la CONMEBOL.

El partido tuvo un peso emocional especialmente fuerte para Neymar, que se había perdido BrasilGanó la Copa América 2019 a través de una lesión y llevaba la carga de liderar a los anfitriones en el Maracaná en una final que querían ganar desesperadamente. â€œSin importar la camiseta que uses o el país de donde seas, todos somos un ser humano; todos tienen sentimientos, alegrias y son amigos,â€ , reflexionó sobre la conversación que mantuvo con los argentinos en una escalera del Maracaná.

Neymar Jr. de Brasil abraza a Lionel Messi de Argentina tras la final de la Copa América Brasil 2021.

Quizás ninguna imagen capturó ese momento con mayor fuerza que la fotografía de ambos jugadores abrazados en el campo, uno abrumado por la alegría y el otro por el dolor. La imagen provocó cierto debate sobre si el momento era apropiado dadas las circunstancias. pero también fue ampliamente recibido como un reflejo genuino de la amistad entre dos de los grandes de todos los tiempos del juego..

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Al abordar el significado de esa imagen, Neymar ofreció una reflexión reflexiva sobre lo que significa para él. â€œMessi es el número uno del fútbol y yo tengo mi propio espacio en el juego. Esta foto significa mucho por eso: son dos muchachos que pelearon por el título en la final, dieron el 100% y después del partido logramos encontrar un momento de felicidad, tanto para el que se convirtió en campeón como para el que fue derrotado.â€”dijo.

¿Una final Brasil vs. Argentina en el Mundial 2026?

El 2026 copa del mundo Falta menos de un mes y uno de los momentos más comentados de la preparación ha sido La confirmación de Neymar en la selección brasileña de Carlo Ancelotti. Antes de que se hiciera oficial ese anuncio, el delantero del Santos ya había dejado claro lo que esperaba, tanto en términos de su propia participación como de un reencuentro especial con Messi.

En la zona mixta, tras el empate 1-1 del Santos contra San Lorenzo en abril, Neymar dijo que esperaba estar en el Mundialy cuando se le preguntó específicamente sobre la perspectiva de enfrentarse a Messi, no se contuvo. â€œSí, claro. También, una final entre Brasil y Argentina sería espectacular”, dijo.

Con Brasil ubicado en el Grupo C y Argentina en el Grupo J, los gigantes sudamericanos están en camino de chocar para un enfrentamiento de semifinales si ambos ganan sus respectivos grupos. Sin embargo, Si cualquiera de los dos equipos avanza como subcampeón del grupo, es posible un enfrentamiento de gran éxito en la final.lo que significa que el sueño de Neymar de enfrentarse a Messi en el escenario más grande del mundo sigue siendo una posibilidad realista si ambas potencias logran avanzar.