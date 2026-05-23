Argentino liberado de prisión venezolana insta a presionar para liberar a los prisioneros restantes

BUENOS AIRES, Argentina (AP) — Un argentino que pasó 448 días encarcelado en Venezuela pidió el viernes a la comunidad internacional aumentar la presión sobre el gobierno de la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez para que libere a otros prisioneros.

Nahuel Gallo, de 35 años, fue liberado el 1 de marzo después de haber sido detenido por acusaciones de espionaje presentadas por el gobierno del ahora derrocado presidente Nicolás Maduro.

“Creo que todavía estaremos encarcelados hasta que nuestros compañeros de prisión sean liberados”, dijo Gallo a The Associated Press.

Durante casi 15 meses detenido, Gallo dijo que soportó golpizas, atención médica limitada y presión psicológica constante dentro de Rodeo I.

Como presidente interino desde la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, Rodríguez ha prometido reformas democráticas y el gobierno venezolano ha negado anteriormente informes de abusos en las prisiones. Sin embargo, los críticos dicen que cientos de personas siguen encarceladas por motivos políticos.

Para Gallo, esas detenciones demuestran que el sistema represivo de Venezuela permanece intacto.

El jueves, Gallo se reunió en Buenos Aires con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, quien dijo en un comunicado que “el régimen de Maduro en Venezuela utilizó la detención arbitraria de ciudadanos extranjeros como herramienta de represión política”.

Esta semana, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano del presidente interino, anunció planes para liberar a 300 detenidos, algunos de los cuales grupos de derechos humanos consideran que tienen bases políticas.

Detenido y acusado de terrorismo

Gallo fue arrestado el 8 de diciembre de 2024, mientras intentaba ingresar a Venezuela para visitar a su pareja venezolana, María Alexandra Gómez García, y a su hijo, que entonces tenía menos de 2 años.

En un control migratorio, las autoridades venezolanas registraron su teléfono y encontraron conversaciones de WhatsApp con su pareja sobre la situación política y económica de Venezuela.

“Estás criticando a mi presidente”, recordó Gallo que le dijeron los oficiales.

Luego lo trasladaron a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, donde, según dijo, lo esposaron, lo golpearon y le dieron patadas durante los interrogatorios.

Posteriormente, lo obligaron a subir a una camioneta, donde los agentes continuaron interrogándolo después de encontrar en su teléfono celular contactos vinculados a organismos judiciales argentinos.

â€”Eres un espÃa. Trabajas para el gobierno”, recordó que le dijeron mientras lo amenazaban con tirarlo del vehículo, le presionaban la cabeza con una pistola y le apuntaban con un Taser.

Casi tres semanas después de su arresto, el entonces fiscal general venezolano, Tarek William Saab, acusó a Gallo de participar en “acciones terroristas” contra Venezuela.

Sobrevivir al confinamiento

Durante los casi 15 meses que pasó en Rodeo I, Gallo dijo que no tuvo contacto con funcionarios argentinos ni información sobre si estaban en marcha negociaciones para su liberación.

Gallo describió las duras condiciones dentro de la prisión. La atención médica era limitada. Los detenidos sólo tenían unos minutos al día para bañarse, lavar la ropa y utilizar el baño. Los reclusos eran frecuentemente rociados con gas pimienta.

Como extranjero, no se le permitía recibir visitas. La primera vez que habló con su esposa se produjo después de un año de detención y sólo después de que iniciara una huelga de hambre.

Los recuerdos que aún lo atormentan son los de los guardias golpeando a los prisioneros en celdas cercanas.

“Creo que la mayor tortura es ver que le hacen algo a otra persona y no poder hacer nada”, dijo Gallo.

Ahora utiliza las redes sociales para denunciar las condiciones en las cárceles venezolanas y defender a los que aún están detenidos.

“La persona que todavía está dentro está esperando que el que salió haga algo”, dijo.

Gallo todavía recuerda lo que le dijeron sus compañeros de prisión al salir de Rodeo I: “Gallo, no te olvides de nosotros”.

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