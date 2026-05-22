Rusia apuntó a Milei, pero socavó a los medios argentinos

A principios de abril, openDemocracy reveló cómo una red vinculada al Kremlin colocó cientos de artículos en medios argentinos para desacreditar al gobierno del presidente de extrema derecha Javier Milei por su alineamiento con Estados Unidos y su apoyo a Ucrania.

Más tarde, ese mismo día, la Secretaría de Inteligencia del Estado de Argentina, que no había respondido a nuestras preguntas durante nuestra investigación, emitió un comunicado afirmando que ya había denunciado a la red detrás de los ataques de desinformación a los tribunales del país y el ministerio público en octubre de 2025.

Hay sin rastro de que alguna vez se haya realizado tal informe.

De hecho, el primer informe fue presentado de forma independiente por un abogado al día siguiente de la publicación de nuestra investigación. Sólo entonces el juez Sebastián Ramos abrió diligencias, de las que aún no se sabe nada.

Luego, a principios de este mes, la Argentina ministro de seguridad y Secretaría de Inteligencia del Estado Afirmaron haber arrestado al ciudadano ruso Dmitri Novikov, quien previamente había sido expulsado de la República Dominicana por supuestas actividades de desinformación, y lo vincularon con la red cuyo trabajo descubrimos. Al describir a Novikov como un “líder ruso de noticias falsas”, el ministro anunció que sería deportado.

Dentro de cinco días, Novikov fue puesto en un vuelo a Estambul . Ni siquiera compareció ante el tribunal de Ramos para ser interrogado. El público no recibirá respuestas directas sobre una iniciativa liderada por el Kremlin para socavar la democracia argentina.

Si nuestra investigación expuso cómo opera la red de desinformación del Kremlin, las consecuencias revelaron algo igualmente preocupante: cuán poco preparadas siguen las instituciones democráticas para enfrentar tales operaciones.

Nuestra investigación comenzó en octubre de 2025, cuando una fuente anónima compartió 76 documentos escritos en ruso con el editor en jefe del medio africano The Continent.

Los documentos, la mayoría de los cuales están fechados entre enero y noviembre de 2024, revelan cómo una red que se hace llamar Compañía trabajó desde una oficina en San Petersburgo para interferir en la política y la opinión pública de 30 países, principalmente en África, además de Bolivia y Argentina. La red es un remanente de una rama de Wagner, una empresa paramilitar que ha operado en varios continentes en defensa del Kremlin desde 2014. Después de la muerte de su fundador, Yevgeny Prigozhin, en 2023, Wagner se disolvió oficialmente y su trabajo quedó bajo el control directo del Estado ruso.

openDemocracy pasó meses examinando estos documentos junto con un consorcio transfronterizo de periodistas de The Continent, Forbidden Stories, los medios de comunicación rusos independientes Dossier Center, All Eyes On Wagner e iStories y varios reporteros de habla rusa. A través de información de fuente abierta, entrevistas con académicos y expertos en seguridad, y registros financieros, pudimos establecer la autenticidad de los documentos. Incluían los planes de trabajo, contabilidad, presupuestos, recibos de gastos, facturas, biografías de los empleados e informes sobre influencia política y campañas de desinformación de la Compañía.

En total, nuestro consorcio periodístico ha publicado más de 20 artículos desde febrero que revelan las ambiciosas estrategias de la Compañía, como por ejemplo â€œreformatear el espacio africano con la creación de un cinturón de regímenes amigos de la Federación Rusa” – y tácticas inverosímiles, que van desde organizar un partido pro-Trump convoy de motocicletas en la capital de la República Centroafricana a difundir noticias falsas sobre drones ucranianos volando sobre Mali o Terroristas argentinos intentan sabotear Un gasoducto en Chile.

Desde que nuestras investigaciones comenzaron, algunos críticos han cuestionado por qué publicamos sólo unos pocos fragmentos de las 1.431 páginas de documentos filtrados. La respuesta es que buscamos evitar cualquier reproducción que pudiera poner en riesgo la fuente o las decenas de personas identificadas en los archivos como objetivos de elaboración de perfiles, vigilancia, ataques o estrategias de reclutamiento. Publicar nombres sin verificar los hechos no es periodismo.

Plan de trabajo (izquierda) y resultados (derecha) para las operaciones de la Compañía en América Latina y África en septiembre de 2024

Descubrimos que muchos de los planes de la Compañía implicaban avivar tensiones, conflictos o descontento preexistentes, ya sea alentando Sentimientos anticoloniales y antiimperialistas legítimos. contra Francia, el Reino Unido o los Estados Unidos, o interfiriendo en la política interna, como en Sudáfrica Bolivia o Argentina. Esta táctica facilitó a los agentes rusos cantar victoria en sus informes a sus superiores, aunque tal vez podrían haber apuntado más alto; incluso cuando sus esfuerzos fracasaron, nadie tuvo que rendir cuentas, al menos no en los documentos que examinamos.

El hecho de que innumerables factores determinan el rumbo de una sociedad o de un país estaba más allá del análisis de los “politólogos” rusos, como les gusta llamarse a sí mismos.

Diagrama de la estructura de comunicación de la presidencia boliviana, propuesta por los rusos

Llevar bolivia . En 2024, la Compañía lanzó una misión sobre el terreno para apoyar la reelección del aliado del Kremlin, Luis Arce, aunque esto significaba apuntar a otro aliado, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales. Al final, ninguno de los dos llegó a la boleta electoral; un tribunal dictaminó que Morales ya había violado el límite máximo de dos mandatos, mientras que Arce se hizo a un lado cuando quedó claro que no tenía camino hacia la victoria. Su partido, el Movimiento al Socialismo, que había estado en el poder desde 2006, perdió ante la derecha. Desde cualquier punto de vista, la misión rusa fue un fracaso. Pero eso no impidió que sus tres líderes pidiendo al Kremlin que les conceda medallas .

Aunque nuestra investigación fue publicada por varios medios de comunicación, ninguna fuente del gobierno anterior o actual de Bolivia estuvo dispuesta a comentar sobre las revelaciones, ni siquiera a desmentirlas. Más de un mes después, un miembro del parlamento anunciado que pediría una investigación parlamentaria sobre los hechos.

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En Argentina, el impacto de nuestra investigación fue inmediato.

El gobierno de Milei lo aprovechó para renovar sus ataques sobre periodistas, amenazándolos con procesos penales y el retirada de sus credenciales de prensa parlamentaria en lugar de investigar seriamente los hechos. Algunos medios de comunicación utilizaron nuestras conclusiones para despedir a periodistas. Otros los volvieron a publicar; La investigación fue retomada unas 70 veces, tanto dentro como fuera de Argentina.

Pero al igual que los ataques del gobierno, la versión que se volvió viral: “Periodistas pagados por Moscú para escribir” noticias falsas sobre Mileiâ€“ no entendió por completo el punto.

Si bien no podemos descartar que algunos periodistas o medios de comunicación recibieron dinero para publicar el contenido, en el centro de nuestra investigación había un hallazgo mucho más inquietante: el mecanismo que utilizaron los actores rusos para colocar el contenido.

Es el elefante en la habitación. En Argentina, como en la mayor parte del mundo, los periodistas operan en medio de una caída de audiencias e ingresos, el desmantelamiento de redacciones y recortes salariales. Al mismo tiempo, las corporaciones de medios quieren más contenido que nunca, con la esperanza de captar brevemente la atención de los doomscrollers o proporcionar páginas en las que publicar anuncios para conseguir la financiación que tanto necesitan. En este contexto, los medios de comunicación cada vez más desesperados están dispuestos a publicar artículos gratuitos o patrocinados de diversas fuentes.

Este contenido puede presentarse en forma de simples comunicados de prensa o “publirreportajes” que promocionen un producto, una marca o un proyecto empresarial. Podrían ser artículos de opinión o análisis que defienden o atacan una reforma legal, una medida gubernamental, un fallo judicial, una demanda popular, un conflicto sindical o el apoyo a una guerra.

Gran parte del contenido se ofrece de forma gratuita: la persona que promociona el artículo obtiene una amplia plataforma para impulsar su agenda y la publicación obtiene una historia gratuita. A menudo, llega a través de intermediarios y es publicado por medios con pocos recursos que no tienen personal para editar o incluso verificar datos. Como detallamos, el Kremlin detectó y aprovechó esta vulnerabilidad en 2024. Dos años después, sigue abierta a una mayor explotación por parte de actores maliciosos.

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Nuestra investigación reveló cómo la Compañía encargó encuestas de opinión, informes sobre el complejo militar-industrial, los recursos petroleros, los partidos políticos y los sindicatos, y elaboró ​​perfiles de figuras públicas y planes para apoyar a los candidatos de la oposición en las elecciones parlamentarias de 2025. También preparó elaborados engaños y vallas publicitarias encargadas y pintada .A

A continuación, produjo “noticias” sobre todos sus propios esfuerzos; una combinación de información real y contenido generado por IA por periodistas fantasmas. Esto es visible, por ejemplo, en el hecho de que los artículos producidos en Rusia casi siempre presentan al presidente con su nombre y segundo nombre, Javier Gerardo Milei, algo que ningún periodista o medio de comunicación argentino haría. El resultado es una mezcla al estilo Frankenstein de noticias falsas y hechos reales. â€œ Milei nombró a un protegido estadounidense para triunfar [Bolivian president] Luis Arce â€ , se lee en un artículo de autor ruso. â€œEl verdadero objetivo del golpe militar en Bolivia fue asesinar al presidente Arce â€”dijo otro. â€œ La retirada de Milei de la cumbre de Ucrania es una reacción a la ‘fórmula de paz’ ​​de Biden para Israel .”

Luego, los agentes de la Compañía contrataron intermediarios para colocar sus artículos. Hablamos con fuentes de los medios que publicaron el contenido; Ninguno tenía idea de que su origen era una campaña rusa o que los escritores eran ficticios.

Cabe destacar que algo que la Compañía no logró con su contenido fue influir en el panorama político argentino a favor del Kremlin. Pero las redes de desinformación causan daño, incluso cuando el daño no es aparente. Como dijo el experto en medios Martín Becerra, el objetivo es a veces “el caos, el desorden”, la semilla del descrédito de instituciones que antes se consideraban legítimas, como los medios y los periodistas.

Rusia, al igual que China, es un verdadero contrapeso geopolítico para Estados Unidos, la potencia imperialista global dominante. Pero es un error común pensar que la administración Putin es democrática o tiene vínculos con la izquierda progresista.

El régimen del Kremlin es autoritario, ultraconservador , aborrece a las personas LGBTQ , defiende la familia tradicional y tolera violencia contra las mujeres. tiene mucho en común con la actual administración cristiana de extrema derecha en la Casa Blanca, y ha compartido foros, estrategias y recursos con sus homólogos de extrema derecha tanto en Estados Unidos como en Europa, este último también ha financiado, como openDemocracy. ha documentado .A

Sólo por esta razón debería ser motivo de preocupación que las redes de interferencia política del Kremlin hayan llegado a América del Sur. Más aún si se tiene en cuenta la trayectoria de Wagner. El grupo ha sido acusado de asesinando Periodistas rusos que investigaban la presencia de sus mercenarios en la República Centroafricana y estaban involucrados en la masacre de más de 500 civiles en dos ciudades de Mali, Hombori y mora .

Otro motivo de preocupación son las campañas de desinformación llevadas a cabo por la Internet Research Agency, una organización fachada financiada por Prigozhin, que intentó configurar el clima electoral en las elecciones presidenciales estadounidenses ganadas por Donald Trump en 2016, y la Voto Brexit en el Reino Unido ese año. En ambos casos, la desinformación rusa se unió a campañas más sustanciales, como la operación por Cambridge Analytica y Facebook, que implicó la venta de datos privados de millones de usuarios de redes sociales con fines de manipulación electoral.

Es tentador pensar que las mentiras y la desinformación marcaron la diferencia en las votaciones de Trump y Brexit en 2016 y por eso merecieron ser noticia, mientras que en Argentina, como la Compañía no alcanzó los objetivos planteados, fueron irrelevantes.

Pero, en realidad, el daño de la desinformación no se limita a las urnas, ni desaparece cuando el impacto inmediato parece insignificante. Su propósito es a menudo más amplio: corroer la confianza, debilitar las instituciones y normalizar la confusión.

Nuestro deber de exponer la desinformación no termina cuando sus efectos visibles parecen ser pequeños. Como hemos visto, rara vez permanecen pequeños por mucho tiempo.