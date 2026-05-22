AM Best patrocinará y participará en Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros en Argentina

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de mayo de 2026–(ALAMBRE DE NEGOCIOS)–soy mejor patrocinará y presentará en un par de sesiones en el 12th Seminario anual latinoamericano de seguros y reaseguros, organizado por Mercado Aseguradorque se llevará a cabo del 27 al 28 de mayo de 2026, en Buenos Aires, Argentina.

El miércoles 27 de mayo a las 12:30 pm ART, Carlos De la Torre, director general de operaciones de la filial de AM Best con sede en México, se unirá a un panel para discutir el estado de los mercados de seguros en América Latina. De la Torre, quien se unió a AM Best en 2018, tiene más de dos décadas de experiencia en las industrias de seguros y reaseguros, predominantemente en América Latina. A las 2:30 pm ART, De la Torre dirigirá una sesión presentando la visión de AM Best sobre los mercados de seguros y reaseguros de América Latina. AM Best mantiene más de 120 calificaciones en más de 20 compañías de (rea)seguros de América Latina y el Caribe.

Mercado Asegurador es una publicación comercial líder en Argentina que cubre las industrias de seguros y reaseguros, con un fuerte enfoque en los mercados latinoamericanos. AM Best es patrocinador del evento, que se realizará en el Buenos Aires Marriott.

Para obtener más información sobre el seminario, visite la página web oficial.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, editor de noticias y proveedor de análisis de datos especializado en la industria de seguros. Con sede en Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, visite www.ambest.com.

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