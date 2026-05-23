Abierto de Francia 2026: Emma Raducanu confía en el entrenador recontratado Andrew Richardson

Desde esa inolvidable carrera en el US Open, Raducanu ha demostrado que juega mejor cuando está rodeada de confidentes de toda la vida en quienes confía implícitamente.

Es natural que la naturaleza de carrusel de sus elecciones de entrenadora (contando con varios entrenadores de tiempo completo, así como orientación ad hoc) haya regresado casi al principio.

La conducta de Raducanu en Roland Garros ha sido marcadamente diferente a la figura tensa y apretada que vimos en un desalentador Abierto de Australia.

Durante una sesión de práctica con su compatriota británica Francesca Jones, golpeó con la concentración y la intensidad que muchos sienten que le faltaban.

Richardson es un entrenador de la vieja escuela que aporta volumen para crear buenos hábitos: básicamente, batear muchas pelotas y realizar yardas duras.

Raducanu, conocida como un “gigante amable”, dice que Richardson también tiene un lado fogoso que enciende la chispa competitiva en ella.

Sus mensajes durante las sesiones de práctica pueden ser escasos, pero los comentarios específicos tienen un impacto en una jugadora a la que le gusta ser desafiada por sus entrenadores.

Richardson también aporta un toque más ligero, con Raducanu relajado y jovial en una charla previa al torneo con periodistas británicos.

La prueba de su progreso estará en el pudín cuando interprete a Sierra, quien, a diferencia de Raducanu, es una jugadora de tierra batida por naturaleza.