Charlotte Motor Speedway se convierte en un memorial para Kyle Busch

Remembranzas de Kyle Busch podían verse por todas partes en el Charlotte Motor Speedway el viernes. Kyle Busch no estaba en el Charlotte Motor Speedway el viernes. Debería haber estado. Pero el destino, cruel y repentino, tenía otros planes. El jueves falleció el hombre de 41 años no muy lejos de la catedral de velocidad de 1.5 millas donde estaba programado para competir esa noche. Y de alguna manera ese detalle, el hecho de que estuviera tan cerca del lugar donde pasó años aterrorizando, lo hace sentir aún más pesado. Como un piloto de caza perdido a la vista de la pista de aterrizaje. Esa carrera era el evento de la NASCAR Truck Series del viernes por la noche, una carrera en la que Busch participó 16 veces desde 2005. Ganó ocho de ellas. Ocho. Batear .500 en la NASCAR es como golpear una pelota de golf en una taza de café desde 200 yardas mientras eres perseguido por avispas. Simplemente no sucede a menos que el conductor esté operando en un nivel diferente al de todos los demás. Y Kyle Busch lo estaba. Pero aunque Busch no estaba ahí físicamente, recordatorios de él estaban absolutamente en todas partes en la pista. Su nombre seguía en el camión que se suponía que iba a conducir. En su lugar, el Chevrolet No. 7 de Spire Motorsports sería manejado por el joven Corey Day. El nombre de Busch, sin embargo, seguía encima de la ventana del lado del conductor y a lo largo del vidrio trasero como si la NASCAR misma aún no estuviera preparada para aceptar la realidad todavía. Luego estaban las pegatinas de KBM, Kyle Busch Motorsports, el equipo que construyó en un imperio de la Truck Series, pegadas en varios camiones en el campo. El tablero de vídeo de la recta trasera mostraba su imagen, y su familiar número 8 estaba encima del pylon de puntuación. Por una extraña noche, el Charlotte Motor Speedway se convirtió un poco menos en una pista de carreras y más en una vigilia conducida a 180 millas por hora. Fuera de la pista, los tributos que llegaban revelaban cuán enorme era realmente la esfera de influencia de Busch. Declaraciones llegaron de organizaciones que van desde la FIA hasta las Grandes Ligas de Béisbol. Fuera de su pista local, Las Vegas Motor Speedway, un memorial hecho por los fans creció durante todo el día con flores, réplicas de autos, gorras, cartas de héroes y notas escritas a mano de personas que pasaron años abucheándolo los domingos y de alguna manera amándolo de todos modos. Por la tarde del viernes, el equipo de la NASCAR Cup Series para el que corrió Busch, Richard Childress Racing, anunció que ya no competirían con el No. 8 que él hizo icónico. También dejaron la puerta abierta para que su hijo Brexton, que acaba de cumplir 11 años, algún día lo lleve él mismo: “Richard Childress Racing ha decidido suspender el uso del No. 8 y correrá con el No. 33 en el Charlotte Motor Speedway y más allá. Kyle Busch fue instrumental en el diseño del estilizado No. 8 de RCR y se ha convertido en sinónimo de Kyle y un símbolo importante para sus fanáticos y la industria de la NASCAR. Nadie puede llevarlo adelante al nivel que él lo hizo. El No. 8 está reservado y listo para Brexton Busch cuando esté listo para correr en la NASCAR.” Fácilmente el tributo más conmovedor vino de su compañero de equipo en RCR, Austin Dillon. Antes de unirse a Childress, Busch compitió para Joe Gibbs Racing, y su relación con el dueño del equipo Richard Childress, en ocasiones, era lo suficientemente explosiva como para clasificar como un controlado incendio. En 2011 en el Kansas Speedway, Childress famosamente se quitó su reloj antes de golpear a Busch y ponerlo en una llave después de una carrera de la Truck Series que involucraba a Dillon. NASCAR multó a Childress con $150,000 por la altercado, lo que todavía podría clasificarse como la declaración más cara de respeto en la historia del garaje. Años después, sin embargo, Busch firmó para correr con Childress. Porque los corredores, los verdaderos corredores, tienden a reconocerse eventualmente. El viernes, Dillon publicó una carta a Busch prometiéndole que cuidaría de la esposa de Busch, Samantha, y sus hijos, Lennix y Brexton. Enterrado en esa carta estaba tal vez la descripción más honesta de Kyle Busch que alguien haya escrito hasta ahora: “Había Dale, y luego estaba todo los demás.” Y para muchas personas en la NASCAR, Kyle Busch eventualmente se convirtió en el punto de referencia de “todos los demás”. El hombre al que te medías a ti mismo. El tipo a quien odiabas porque ganaba demasiado, hablaba demasiado bruscamente, celebraba demasiado ruidosamente, y de alguna manera seguía respaldándolo todo cada fin de semana. No era pulido. No era universalmente adorado. Y gracias a Dios por eso, porque la NASCAR nunca ha necesitado realmente santos. Necesita personajes. Villanos. Forajidos. Conductores que salgan del auto luciendo como si estuvieran felices de correr de nuevo en este momento si alguien les entregara otro casco. Kyle Busch fue uno de los últimos de esos. Eventualmente las pegatinas se irán. Los tributos se desvanecerán. Otro conductor subirá a otro No. 8 algún día, incluso si lleva años. Pero siempre habrá una generación de fanáticos de la NASCAR que escuchen un motor crujir un viernes por la noche y piensen de inmediato en Kyle Busch apareciendo en la Truck Series solo para arruinar la noche de todos los demás.