El reportero de KSHB 41 News, Braden Bates, cubre partes del condado de Jackson, Missouri, incluido Lee’s Summit. Envíale a Braden una idea para una historia por correo electrónico. .

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Los socios de los clubes rotarios del área de Kansas City están abriendo sus hogares a los rotarios argentinos como parte del Programa de Intercambio de Amistad del club durante la Copa Mundial.

Ben Martin visitó 32 países y seis de los siete continentes con su esposa Roxanne, escalando glaciares, escalando el Monte Vesubio en Italia y recopilando lo que él llama “experiencias salvajes y tontas” a lo largo del camino.

KSHB 41 Ben Martín

Ahora se prepara para presumir de aventuras más cerca de casa.

Los Martin recibirán a un padre y un hijo argentinos amantes del fútbol.

En junio, Roberto y Augusto Diez Ormaechea visitarán Kansas City para la Copa Mundial y se quedarán cuatro noches en la casa de los Martín antes de pasar otras cuatro noches en la casa de otro rotario local.

“Estamos felices de verlos. Queremos verlos y hacerlos parte de nuestra familia por un corto período de tiempo, pero parte de nuestra familia al fin y al cabo”, dijo Martin.

Rotarios del área de Kansas City reciben a rotarios argentinos para la Copa Mundial

La visita estará repleta de barbacoas en Kansas City, sitios locales populares y un viaje a un partido de béisbol.

“Me gusta ver el partido de béisbol”, dijo Augusto.

Roberto y Augusto también consiguieron entradas para un partido del Mundial, lo cual no fue poca cosa.

“Son un poco caros porque no hay, ya no hay”, dijo Augusto.

KSHB 41 Roberto y Augusto Diez Ormaechea (Izquierda), Braden Bates y Ben Martin (Derecha)

Pero ver jugar a Lionel Messi y a lo mejor de Argentina valió la pena, según la pareja.

Roberto dijo que la conexión va más allá de la visita al Mundial. Después de llegar a Estados Unidos, abrirán su casa a los visitantes.

“Que en el futuro la familia Kansas podrá viajar a Argentina. Y serán acogidos por nosotros en nuestras casas y nuestros hogares”, dijo Roberto.

Martin dijo que sus años de viaje le han enseñado a encontrar similitudes y celebrar las diferencias, una filosofía que, según él, lo guía a él y a sus compañeros rotarios.

“Esa es una de las mejores cosas de Rotary, ese sentido de servicio compartido y es una organización internacional”, dijo Martin.

Dijo que ese espíritu está plasmado en el lema del club.

“Vivimos nuestro lema: ‘El servicio está por encima de uno mismo. Uno se beneficia más de quien sirve mejor'”, dijo Martin.

En unas tres semanas, las familias anfitrionas conocerán personalmente a sus huéspedes por primera vez.

Organizarán fiestas de inauguración, planearán asistir al primer viernes de fútbol de Lee’s Summit y tendrán planeada una fiesta especial en Café Corazón en Crossroads.

Mientras estén aquí, los rotarios de Argentina también harán presentaciones en varios clubes rotarios en Kansas City. Esto crea oportunidades de aprendizaje para ambos grupos.

Esta historia fue reportada al aire por un periodista y se convirtió a esta plataforma con la ayuda de AI. Nuestro equipo editorial verifica que todos los informes en todas las plataformas sean justos y precisos.

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