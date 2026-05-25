El gobierno canadiense advierte sobre un aumento fatal del hantavirus en la nación más pacífica de América después de Canadá

El Gobierno de Canadá ha emitido varias alertas de viaje importantes este mes, desde un aviso anterior sobre los ataques mortales en un destino de aventuras con “seis mundos diferentes” hasta las múltiples advertencias de la semana pasada para el lugar de vacaciones que destronó a Estados Unidos.

Durante la semana pasada, el país más pacífico de América después de Canadá también recibió una advertencia sanitaria urgente. Canadá ha añadido oficialmente un hantavirus sección de su aviso de viaje para Argentinadestacando el aumento de casos y muertes en la nación sudamericana.

Esto se produce poco después de que Canadá y Estados Unidos registraran sus primeros casos positivos, ambos por exposición al crucero MV Hondius afectado por hantavirus, que mató a tres pasajeros. Aquí están los últimos consejos de viaje del gobierno canadiense para Argentina.

El gobierno canadiense advierte a los viajeros sobre el aumento de casos de hantavirus en Argentina



Hermosa vista aérea de la bandera argentina ondeando y el Palacio del Congreso Nacional Argentino en la ciudad de Buenos Aires, Argentina Crédito: Gianfranco Vivi/Shutterstock

El martes (19 de mayo), el gobierno canadiense agregó una sección de “Monitoreo de brotes” para el aumento de casos de hantavirus en Argentina. La alerta de viaje actualizada advierte sobre el “número superior al esperado” de casos confirmados en partes del centro y sur de Argentinaincluyendo el áreas en y alrededor de Buenos Aires y patagonia norte. La advertencia también detalla la naturaleza del virus para los viajeros:

“Los hantavirus son un grupo de virus que pueden causar enfermedades graves y la muerte en humanos. Se transmiten más comúnmente a los humanos a través del contacto con roedores, como ratones y ratas, especialmente con su orina, excrementos o saliva. Los síntomas varían, pero pueden comenzar como una enfermedad similar a la gripe y pueden incluir fiebre, dolores musculares, dolores de cabeza, vómitos, diarrea y, finalmente, tos y dificultad para respirar”.

Se recomienda a los viajeros canadienses que consulten inmediatamente a un proveedor de atención médica si han tenido contacto con roedores o sus excrementosy si se siente mal durante su viaje a Argentina o a su regreso. El gobierno canadiense enfatiza que hay No hay vacunas ni medicamentos para prevenir o curar el hantavirus..

Sin embargo, hay Maneras de reducir el riesgo de infectarse.:

Evite el contacto con roedores o zonas contaminadas con su orina o excrementos.

Guarde los alimentos y la basura en contenedores con tapas bien ajustadas.

Tome precauciones especiales al limpiar y desinfectar áreas que estén o puedan haber sido contaminadas con excrementos de roedores.

Por qué Argentina está experimentando un aumento en los casos de hantavirus



Según los expertos, el aumento de los casos de hantavirus en Argentina se debe principalmente a cambio climático y destrucción del hábitat. El país está experimentando actualmente su peor temporada de hantavirus, que comenzó en junio de 2025. Desde entonces, el Ministerio de Salud de Argentina ha registrado 101 casos positivos y 32 muerteslo que supone un aumento del 10% respecto al año anterior.

Si bien el recuento general sigue siendo relativamente pequeño, la situación se considera grave debido a la mayor, tasa de mortalidad del 30 al 39 %particularmente con la cepa que prevalece en la región andina del sur. También conocida como virus de los Andes, esta cepa está relacionada con la reciente propagación del hantavirus en el crucero MV Hondius.

Argentina es el segundo país más pacífico de América después de Canadá



Vista aérea de la concurrida playa Bristol en Mar del Plata, Argentina Crédito: Simon Mayer/Shutterstock

A pesar del alarmante aumento de casos de hantavirus en Argentina, el país permanece bajo la advertencia de viaje de Nivel 1 del gobierno canadiense, que sólo les dice a los viajeros que “tomar precauciones de seguridad normales.” El Índice de Paz Global 2025 también nombró a Argentina como el segundo país más pacífico de América, justo detrás de Canadá, así como la nación más pacífica de América Latina.

Visit Argentina atribuye el alto ranking de paz de Argentina a “una infraestructura turística desarrollada, conectividad aérea y terrestre, servicios de alta calidad y destinos preparados para recibir a viajeros internacionales durante todo el año”.

Argentina ocupa actualmente el puesto 46 entre los 163 países del mundo, muy por encima de Estados Unidos, que se ubica en el puesto 128. Canadá está en el no. 14. El estudio midió la paz en tres categorías: el nivel de seguridad social, el alcance de los conflictos nacionales e internacionales en curso y el grado de militarización.

Algunas partes de Argentina tienen mayores riesgos de seguridad



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El aviso de viaje de Nivel 1 de Canadá para Argentina incluye advertencias regionales de Nivel 2. Se insta a los viajeros a “tener un alto grado de precaución” en el Gran Área Metropolitana de Buenos Aires debido a delitoincluido delitos menores y atracosasí como en Rosario debido a Aumento de las tasas de homicidios vinculados al crimen organizado relacionado con las drogas..

El gobierno canadiense agrega que el actual conflicto en Medio Oriente ha llevado al gobierno argentino a elevar su nivel de seguridad nacional. Se informa a los visitantes que puede haber mayor seguridad en lugares públicosasí como inspecciones más estrictas en los cruces fronterizos y otros puntos de entrada.

Se han implementado protocolos de seguridad mejorados para infraestructura crítica, objetivos sensibles e instituciones judías, incluidas escuelas, clubes, lugares de culto y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Consejos de seguridad para viajar a Argentina



Gente en la calle en el barrio de La Boca de Buenos Aires, Argentina Crédito: posztos/Shutterstock

La seguridad en los viajes en Argentina se reduce a conciencia situacional y preparacióndesde posibles amenazas a la seguridad hasta documentos de viaje. Para evitar ser víctima de delitos menores, asegúrese de mantener un perfil bajo, no mostrar signos de riqueza (por ejemplo, usar joyas costosas, exhibir dispositivos electrónicos y dinero en efectivo) y nunca vaya a áreas aisladas y poco fiables, especialmente de noche.

Otras prácticas de seguridad estándar para recordar en Argentina:

Retire únicamente de cajeros automáticos durante el día y utilice máquinas ubicadas en interiores, como hoteles o supermercados.

Nunca dejes tus bebidas o comida desatendida en bares o restaurantes.

Nunca deje sus objetos de valor en los vehículos, ya que se han reportado robos en autos sin supervisión.

Incluso cuando visitan los sitios turísticos populares y normalmente más seguros, se recomienda a los visitantes que Evite grandes reuniones o manifestaciones.que rápidamente puede volverse violento y provocar bloqueos de carreteras o interrupciones en el transporte. También se advierte a las mujeres sobre amenazas específicas en Argentina, particularmente en destinos al aire libre/naturaleza.

Excursionista tomando fotografías del valle con montañas y lagos en la Patagonia, Argentina Crédito: Dudarev Mikhail/Shutterstock

Mujeres excursionistas y ciclistas solas han sido agredidasmientras que las mujeres que viajan solas suelen ser objeto de algunas formas de acoso y abuso verbal. 2Las personas SLGBTQI+ también pueden sufrir discriminación en toda Argentina.

Por último, un no se requiere visa de turista para canadienses que visitan Argentina por 90 días o menos (lo mismo para ciudadanos estadounidenses). Sin embargo, siempre se recuerda a todos los turistas que se aseguren de que sus pasaportes sean válidos durante su estancia.