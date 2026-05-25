Egipto: Estados se reúnen en El Cairo para reforzar el respeto a las reglas de la guerra en medio de conflictos crecientes

La Iniciativa Global de DIH es un esfuerzo conjunto lanzado en 2024 por Brasil, China, Francia, Jordania, Kazajstán, Sudáfrica y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para elevar el DIH como una prioridad política en un intento de revertir la tendencia de violaciones crecientes del DIH y para proteger mejor a los civiles afectados por conflictos armados. La Iniciativa se estructura en torno a siete líneas de trabajo temáticas, cada una copresidida por un grupo de Estados de apoyo y el CICR.

El evento de El Cairo fue convocado por el Gobierno de Egipto, en su capacidad de copresidente de la línea de trabajo sobre Guerra Naval, en colaboración con la Liga de Estados Árabes (LEA), la Unión Africana (UA) y el CICR.

El evento de dos días forma parte de una serie más amplia de consultas globales en el marco de la Iniciativa Global de DIH, con el objetivo de revitalizar el apoyo político global al DIH. Trabaja en identificar resultados concretos y ejecutables que las partes en conflictos armados, y los Estados en general, pueden tomar para fortalecer el respeto por la ley.

“La Iniciativa Global de DIH no es una mera respuesta a los desafíos actuales en la implementación del DIH, o a las crisis humanitarias durante conflictos armados, sino un esfuerzo proactivo para dar forma a un futuro donde las reglas clave de la guerra sean respetadas y mantenidas”, dijo el Embajador Hatem Abdelkader, Subsecretario de Relaciones Exteriores para Asuntos Legales Internacionales y Tratados en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto, durante la sesión de apertura.

El primer día del evento se centró en la Guerra Naval, con expertos de estados árabes examinando los desafíos técnicos y brechas derivadas de los conflictos armados contemporáneos en el mar, incluido el impacto de las tecnologías emergentes.

“Esperamos que esta discusión sirva como una plataforma práctica para el diálogo y recomendaciones ejecutables para mantener la humanidad en el ámbito marítimo. Sobre todo, debemos asegurarnos de que, incluso en medio de métodos de guerra en evolución, nuestro compromiso compartido con la humanidad permanezca inquebrantable”, dijo el Embajador de Indonesia en Egipto, Kuntoro Giri Waseso. Indonesia copreside la línea de trabajo sobre Guerra Naval de la Iniciativa Global de DIH con Egipto.

Las discusiones tuvieron como objetivo construir una comprensión compartida entre los Estados participantes sobre las buenas prácticas para aplicar la ley y mantener los principios humanitarios en la guerra naval. Estos intercambios también informarán el documento final de resultados para la línea de trabajo de Guerra Naval, que recopilará recomendaciones concretas para ayudar a los Estados a fortalecer el respeto y la implementación del DIH.

“El DIH no es simplemente un marco legal que rige los conflictos armados; es una necesidad humanitaria y moral para proteger la dignidad humana, especialmente ante la escalada sin precedentes de conflictos y las formas de guerra en evolución que presenciamos hoy”, dijo la Jueza Sally Al-Saidi, Subsecretaria de Justicia para Derechos Humanos, Mujeres y Niños y jefa del comité nacional de Egipto sobre DIH.

El segundo día del evento reunió a un grupo más amplio de Estados, de la región árabe y africana, así como de otros estados, para reflexionar de manera más amplia sobre la Iniciativa Global, su relevancia, objetivos y el camino a seguir.

“Estamos muy agradecidos con Egipto por acoger este evento en un momento de gran presión sobre el DIH y, por extensión, sobre la vida de las personas afectadas por conflictos armados”, dijo Jeremy England, Jefe Interino de la Delegación del CICR en El Cairo. “Lo que se tolera hoy definirá cómo se combatirán las guerras mañana. Debemos actuar ahora para prevenir que la destrucción y la brutalidad se conviertan en lo normal”, añadió.

Dentro del marco de la iniciativa, el CICR ha convocado cuatro rondas de consultas estatales en las siete líneas de trabajo, generando una amplia gama de prácticas e ideas destinadas a fortalecer el cumplimiento del DIH y abordar los desafíos planteados por las formas de guerra en evolución.

Más de 160 Estados de todos los continentes han participado en estas consultas, con un total de 111 Estados expresando formalmente su apoyo a la Iniciativa, mientras que 27 Estados sirven como copresidentes de las diferentes líneas de trabajo. La Iniciativa culminará en una conferencia global de alto nivel sobre la Humanidad en la Guerra, que se celebrará el 7 de diciembre en Jordania.

El evento de El Cairo marca un hito importante en este esfuerzo global para promover la aplicación universal del DIH y reafirmar que las reglas de la guerra son esenciales para preservar la humanidad en tiempos de conflicto. También destaca el papel destacado de Egipto en la Iniciativa Global de DIH en varias líneas de trabajo.

Acerca del CICR

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es una organización imparcial, neutral e independiente que garantiza la protección humanitaria y la asistencia a las víctimas de la guerra y la violencia armada. Está presente en más de 90 países de todo el mundo, incluido Egipto, donde ha estado trabajando durante más de 100 años.

Para más información, por favor contactar a:

Nesma Nowar, CICR El Cairo, tel: +2 0100 070 8515, email: nnowar@icrc.org