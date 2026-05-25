Vea el video Pro-Shot del concierto de MEGADETH de abril de 2026 en Argentina

Vídeo filmado profesionalmente de MEGADETHEl concierto del 30 de abril en Tecnópolis de Buenos Aires, Argentina, se puede ver a continuación.

Canciones destacadas:

00:00 – Punto de inflexión

04:28 – Hangar 18

09:40 – Que se haga trizas

13:38 – Sinfonía de destrucción (cortar)

17:10 – Tornado de almas (cortar)

21:48 – mecanix

26:23 – La paz vende

31:08 – Guerras Santas… El Castigo Debido

Como se informó anteriormente, MEGADETH líder David Mustaine Fue declarado Invitado de Honor de Buenos Aires durante un acto el pasado 29 de abril en el Congreso de la capital argentina.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió conferir el máximo honor que se puede otorgar a ciudadanos extranjeros que “se hayan distinguido en la cultura, en las ciencias, en la política, en el deporte o hayan prestado importantes servicios a la humanidad” mustaine antes de MEGADETHConcierto en la sede Tecnópolis de la ciudad.

MEGADETHEl último álbum de estudio de “Megadeth”debutó en la cima de la lista de álbumes de EE. UU. después de obtener 73.000 unidades de álbumes equivalentes en los Estados Unidos en la semana que finalizó el 29 de enero, según Brillante. La mayor parte de esa suma fue impulsada por las ventas puras de álbumes (compras de copias físicas y digitales del álbum), que totalizaron 69.000. El seguimiento a “Los enfermos, los moribundos… ¡y los muertos!” fue lanzado a través de mustaine‘s Comercio imprimir en Grupo de etiquetas Fronterases nuevo BLKIIBLK etiqueta.

MEGADETH También consiguió el primer puesto en Australia (posición más alta hasta el momento, n.° 2) y Austria (posición más alta hasta el momento, n.° 8). Otros cinco primeros lugares incluyeron el No. 2 en Finlandia (y el No. 1 físico), Suecia (más el No. 1 físico; posición anterior más alta, No. 9) y Bélgica (posición anterior más alta: No. 6); No. 3 tanto en el Reino Unido como en Alemania (posición más alta anterior, No. 6); No. 4 en Holanda (posición más alta anterior No. 7); y No. 5 tanto en Italia (posición anterior más alta, No. 15) como en Nueva Zelanda (posición más alta en las listas).

“Los enfermos, los moribundos… ¡y los muertos!” vendió 48.000 unidades de álbumes equivalentes en los EE. UU. en su primera semana de lanzamiento y alcanzó la posición número 3 en la lista Billboard 200. marcó MEGADETHEl octavo álbum entre los 10 primeros.

MEGADETHLas 10 entradas anteriores del Billboard 200 fueron “Cuenta atrás para la extinción” (núm. 2, 1992),“Jutanasia” (núm. 4, 1994),“Escritos crípticos” (núm. 10, 1997),“Abominaciones Unidas” (núm. 8, 2007),“Fin del juego” (núm. 9, 2009),“Súper Colisionador” (N° 6, 2013) y “Distopía” (Nº 3, 2016).

Para su último álbum, MEGADETH una vez más trabajó con Chris Rakestrawproductor, mezclador e ingeniero que trabajó anteriormente en MEGADETHlos dos últimos LP, el ya mencionado “Los enfermos, los moribundos… ¡y los muertos!” y “Distopía”.

El pasado mes de agosto, MEGADETH anunció sus planes de retirarse con un álbum de despedida y una gira.

“Hay tantos músicos que han llegado al final de su carrera, ya sea accidental o intencionalmente”. mustaine explicó en una publicación en las redes sociales. “La mayoría de ellos no llegan a la cima en sus propios términos, y ahí es donde me encuentro yo en mi vida ahora mismo”.

mustaine Desde entonces ha aclarado que MEGADETHLa serie de espectáculos de despedida podría durar “entre tres y cinco años más”.

MEGADETH fue fundada en 1983 después mustaine fue expulsado de METALICAbanda de la que formó parte durante menos de un año.

MEGADETH lanzó su álbum debut, “Matar es mi negocio… ¡y el negocio va bien!”en 1985.