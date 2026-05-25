Drake establece récord en la lista ARIA

Con su reciente triple lanzamiento, Drake establece un nuevo récord en la lista de álbumes de Australia.

La estrella canadiense de hip-hop domina la lista de álbumes de ARIA con “Iceman” debutando en el No. 1, “Maid Of Honour” en el No. 5 y “Habibti” en el No. 6 (todos vía Republic/Universal). Con este logro, se convierte en el primer artista en ingresar al top 10 con tres álbumes nuevos en el mismo marco de tiempo desde que las listas de ARIA se publicaron por primera vez en 1983.

Este logro supera los esfuerzos anteriores de Guns N’ Roses y Bruce Springsteen, según ARIA. GN’R logró una hazaña en 1991 cuando “Use Your Illusion I” y “Use Your Illusion II” debutaron en el No. 1 y No. 2, respectivamente, en la misma semana, mientras que The Boss hizo lo mismo al año siguiente, en 1992, con “Human Touch” (No. 3) y “Lucky Town” (No. 6).

Además, Genesis Owusu también logra un gran comienzo en la lista de álbumes de ARIA con su tercer álbum “Redstar Wu & The Worldwide Scourge” (Ourness) debutando en el No. 3, lo que representa su mejor esfuerzo en su carrera hasta la fecha.

El lanzamiento de Drake también tiene un gran impacto en la lista de sencillos de ARIA, con 15 sencillos de Drake ingresando al Top 50 de ARIA esta semana, incluyendo cinco en el top 10.

Drake está cerca de alcanzar los 100 éxitos en su carrera en estas partes. Incluyendo colaboraciones, ha logrado 98 apariciones en la lista, incluyendo éxitos No. 1 como “One Dance” con Wizkid y Kyla en 2016, y “God’s Plan,” “Nice For What” y “In My Feelings” en 2018.

En lo más alto de la lista está “Choosin’ Texas” de Ella Langley (Sony Music), que se mantiene en el No. 1 por segunda semana consecutiva.