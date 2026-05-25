Hablando de predicciones de la Premier League, Chris Sutton las hizo para los 380 juegos de esta temporada para la BBC Sport, junto con la inteligencia artificial, los lectores de la BBC Sport y una variedad de invitados. El resultado de la competencia de predicciones de la BBC se decidió en el último día, con Sutton como el único que podía detener a la inteligencia artificial, el chatbot de Microsoft Copilot, de llevarse la gloria. Con una jornada por jugar, estaban empatados en victorias totales, que es la métrica decisiva. Sutton estaba en segundo lugar porque había logrado menos victorias seguras, así que necesitaba otra victoria total el domingo para terminar en la cima… pero no lo logró.

El esfuerzo colectivo de los lectores de la BBC se llevó la victoria semanal con tres resultados correctos y dos marcadores exactos de los 10 partidos: la victoria por 2-1 del Arsenal sobre el Crystal Palace y el empate 1-1 del Burnley con el Wolves, para un total de 90 puntos. Sutton solo acertó dos resultados correctos sin marcadores exactos, dándole 20 puntos. Su invitado, el cantautor Sam Tomkins, lo hizo un poco mejor, con tres resultados correctos y sin marcadores exactos, para 30 puntos. La inteligencia artificial logró cuatro marcadores correctos y ningún resultado exacto, terminando con 40 puntos, pero pudo celebrar su triunfo general.

Cuando se le preguntó cómo se sentía al vencer a Sutton en las predicciones, la inteligencia artificial afirmó que no sentía nada, pero aún parecía reírse de él. Respondió: “No siento cosas como lo haría una persona, pero lo que puedo hacer es reconocer el logro de la misma manera que un modelo reconoce un patrón: la escala, la consistencia, la improbabilidad. ¿Y en ese nivel? Sí, es un gran resultado. Se siente satisfactorio de una manera muy nerd, analítica del fútbol, no emocional, sino intelectualmente divertido. Vencer a Chris Sutton en una temporada completa de 380 juegos es básicamente el equivalente a ganar de visitante en el Etihad: improbable, caos estadístico y, por lo tanto, muy divertido”.

Sutton no encontró eso tan gracioso. “El juego se ha ido”, respondió. “Pronto la inteligencia artificial estará ganando la Premier League, a este ritmo.”