El ex peleador de peso semipesado de UFC sube al peso pesado

El ex contendiente de peso semipesado de UFC, Aleksandar Rakic, pasó al peso pesado para su próxima pelea en UFC Belgrado.

UFC anunció oficialmente el lunes que Rakic, el peso semipesado número 12, se enfrentará a Marcin Tybura, el peso pesado número 12, en lo que es su debut oficial en la división de peso más pesado de UFC.

El evento se llevará a cabo el 1 de agosto en el Belgrade Arena en Belgrado, Serbia, el primer viaje de UFC al país. En el evento principal, Uros Medic se enfrenta a Daniel Rodríguez en una pelea de cinco asaltos en peso welter.

Aleksandar Rakic ​​busca un nuevo comienzo en la división de peso pesado de UFC

Rakic ​​buscará un nuevo comienzo en la división de peso pesado de UFC después de perder cuatro peleas consecutivas en la división de peso semipesado, incluidas tres de esas derrotas por nocaut o nocaut técnico.

El serbio nacido en Austria, que ahora tiene 34 años, tiene un récord general de 6-5 en UFC desde que se unió a la promoción en 2017. En un momento, parecía alguien que podría ser un contendiente al título de peso semipesado después de ganar seis de sus primeras siete peleas en 205 libras en UFC. Pero ha perdido las cuatro peleas desde entonces, mientras también lucha contra las lesiones.

En su último combate, Rakic ​​perdió en el primer asalto por KO ante Azamat Murzakanov. Fue la pelea la que le hizo decidir subir de peso, algo que tardó mucho en llegar. Con 6’5”, Rakic ​​es uno de los pesos semipesados ​​más altos de UFC y, presumiblemente, redujo mucho peso para bajar a 205 libras. Ahora que está en el peso pesado, no tiene que preocuparse por la reducción de peso, lo que libera sus sesiones de entrenamiento para que se basen en habilidades en lugar de en la pérdida de peso, lo que también debería ayudarlo.

En un video reciente de redes sociales que Rakic ​​publicó en su Instagram, lucía enorme mientras se preparaba para su debut en el peso pesado de UFC contra Tybura, un eterno peleador entre los 15 mejores clasificados en la categoría de peso, y la introducción perfecta a la división de peso más pesado de UFC para Rakic.

Marcin Tybura busca mantener su lugar entre los 15 mejores pesos pesados

Para Tybura, esta pelea contra Rakic ​​es una oportunidad para defender una vez más su lugar en el ranking de peso pesado, ya que esencialmente se ha convertido en un guardián de la división.

El polaco de 40 años se unió a UFC en 2016 y, en general, tiene un récord de 14-10 en el octágono. En sus últimas dos peleas, Tybura ha tenido problemas ya que perdió peleas consecutivas ante Ante Delija y Tyrell Fortune, un recién llegado a UFC que lo venció por decisión. La derrota de Fortune fue difícil, ya que Tybura perdió ante un luchador no clasificado. Esta pelea contra Rakic ​​es clave, ya que una derrota le daría a Tybura tres derrotas seguidas y potencialmente lo expulsaría de UFC.

Con Rakic ​​en una racha de cuatro derrotas consecutivas y Tybura en una racha de dos derrotas, esta pelea bien podría determinar qué peleador permanece en la lista de UFC y quién será liberado.

En cuanto a las probabilidades de apuestas, aún no se han publicado, pero se espera que Rakic ​​sea un ligero favorito como el luchador más joven y atlético en este enfrentamiento.