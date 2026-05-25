Trump insta a Arabia Saudita, Pakistán, Turquía y otras naciones a unirse a los Acuerdos de Abraham.

El presidente de los EE. UU., Donald Trump, ha hecho una nueva solicitud a las naciones árabes. En otra larga publicación en Truth Social, el presidente de los EE. UU. ha instado a países como Arabia Saudita, Pakistán, Turquía, Jordania y otros a unirse a los Acuerdos de Abraham como parte de un acuerdo más amplio con Irán.

Tomando su plataforma de redes sociales, Trump señaló que estaba “solicitando obligatoriamente que todos los países firmen inmediatamente los Acuerdos de Abraham”, refiriéndose a Arabia Saudita, Qatar, Pakistán, T&Túrkiye, Egipto y Jordania.

Los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, que también fueron mencionados en la lista del presidente de EE. UU., fueron de los primeros en firmar el pacto de normalización con Israel.

Mientras tanto, Egipto y Jordania ya establecieron relaciones y normalizaron sus lazos con Israel en 1979 y 1994, respectivamente, pero no se unieron a los acuerdos mediados por EE. UU.

Trump añadió que también podría llevar a Irán a firmar los acuerdos.

“…si Irán firma su acuerdo conmigo, como presidente de los Estados Unidos de América, sería un honor que también formaran parte de esta coalición mundial sin igual,” escribió Trump.

Además, en una nota | Irán podría unirse a los Acuerdos de Abraham: Trump insinúa un nuevo orden en Asia Occidental.

“Oriente Medio estaría unido, poderoso y económicamente fuerte, como quizás en ninguna otra área, en cualquier parte del mundo. Con esta VERDAD, estoy pidiendo a mis representantes que comiencen y completen con éxito el proceso de firmar a estos países en los históricos Acuerdos de Abraham,” agregó Trump.

¿Qué son los Acuerdos de Abraham? Los Acuerdos de Abraham son una serie de acuerdos mediados por los EE. UU. para promover la normalización de las relaciones diplomáticas entre Israel y varios estados árabes.

Firmados en 2020, las primeras naciones en unirse a este pacto fueron los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos. Sudán también firmó el acuerdo, pero aún no lo ha ratificado en su parlamento.

En noviembre de 2025, se anunció que Kazajistán también había acordado unirse al pacto. A principios de este año, el país de Asia Central formalizó su entrada, marcando una expansión significativa.

Con la solicitud a Pakistán para unirse a los Acuerdos de Abraham, la lista de Trump una vez más se ha expandido más allá de la Liga Árabe.

Abraham Accords y el mundo árabe Para muchas naciones árabes, los Acuerdos de Abraham han sido vistos como una traición a la causa palestina. La falta de mención del conflicto Israel-Palestina en los acuerdos ha sido motivo de preocupación para muchos.

En 2002, la Liga Árabe lideró la Iniciativa de Paz árabe, que pedía la normalización con Israel, con la condición de que se estableciera un estado palestino y que las fuerzas israelíes se retiraran de todos los territorios ocupados. La respuesta israelí a este marco se mantuvo tibia o fue un rechazo total.

En 2020, algunos estados árabes aun así avanzaron hacia la normalización de lazos y la cooperación con Israel como parte de un esfuerzo para combatir la influencia iraní en la región.

Los acuerdos surgieron como una extensión de la cooperación no oficial entre Israel y los estados árabes sunitas en la década de 2010, que surgió por preocupaciones compartidas sobre Irán, específicamente su programa nuclear.

La primera firma, que fue la de los Emiratos Árabes Unidos, se produjo después de que establecieran la condición de que Israel suspendiera la anexión de Cisjordania.

La guerra en Gaza retrasó aun más el proceso, con muchas naciones árabes condenando el genocidio de Israel en el territorio palestino y afirmando que solo una solución de dos estados hará que los estados reconozcan a Israel.

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, le dijo a Trump en noviembre de 2025 que el reino estaba dispuesto a unirse a los acuerdos, siempre y cuando hubiera “un camino claro” hacia una solución de dos estados.

Sin embargo, la guerra con Irán parece haber cambiado esto, ya que muchos países como Bahréin, Arabia Saudita, Omán, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos fueron atacados por las fuerzas iraníes debido a la presencia de bases estadounidenses en sus países y las relaciones generales con Washington.