Arzobispo advierte que Argentina enfrenta un “colapso social”

Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, advirtió el lunes al gobierno del presidente Javier Milei que Argentina está al borde del “colapso social” mientras pronunciaba el servicio anual “Te Deum” en la Catedral Metropolitana.

El líder católico instó a la clase política argentina a abrazar el diálogo y el consenso para superar lo que describió como una “parálisis” nacional.

Hablando ante el presidente Milei y varios miembros de su gabinete en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires durante la tradicional ceremonia del ‘Te Deum’ que conmemora el aniversario de la Revolución de Mayo, Cuerva pronunció un duro mensaje sobre las crecientes tensiones sociales en Argentina.

El servicio religioso anual conmemora los acontecimientos de 1810 que allanaron el camino para la independencia de Argentina de la Corona española.

“A pesar de las crisis crónicas, el pueblo argentino continúa avanzando y llevando a la nación sobre sus hombros”, dijo el Arzobispo Cuerva.

“Lo que nos falta es una clase dirigente dispuesta a sacar fuerzas de esa gente y comprometerse con el diálogo y la unidad, haciéndolo por aquellos que ya no pueden hacer frente a la situación, por aquellos que sufren por la falta de trabajo, educación y oportunidades”, añadió.

El arzobispo advirtió que Argentina no puede darse el lujo de caer en la complacencia.

â€œNo podemos permitirnos ser ingenuos. La sombra del colapso social aparece en el horizonte mientras diferentes intereses persiguen sus propias agendas, desvinculados de las necesidades de la sociedad en su conjunto”, afirmó.

El mensaje de la Iglesia Católica llega en medio de crecientes tensiones sociales tras dos años de severo ajuste económico, disminución del poder adquisitivo, empleo cada vez más precario y una desaceleración de la actividad económica, a pesar de la caída de la inflación.

Según una encuesta de la privada Universidad Torcuato Di Tella, la confianza en el gobierno cayó por cuarto mes consecutivo en mayo, mientras que las preocupaciones sobre los salarios y el desempleo siguen aumentando.

La política de recortes del gasto público de Milei –que él ha calificado de “motosierra”– ha eliminado el déficit fiscal crónico de Argentina, aunque a costa de miles de despidos y reducciones en la financiación de la atención sanitaria, la educación y las pensiones.

“Tenemos una enorme responsabilidad de ayudar a sanar tanta parálisis personal, familiar y social”, dijo Cuerva, llamando nuevamente al diálogo.

“Ya basta de alimentar la división y la polarización”, dijo, mientras el presidente, que frecuentemente ha abrazado la retórica de confrontación, estaba sentado frente a él.

El arzobispo también pidió un discurso político menos agresivo.

“Comencemos a desmantelar este lenguaje, abandonando las palabras hirientes, el juicio instantáneo y la calumnia”, dijo, al tiempo que condenó “la ostentación, el despilfarro y el exceso”.

Cuerva también apuntó al liderazgo político argentino, acusando a muchos de vivir “con privilegios, separados de la gente común” y de haber “perdido sensibilidad hacia quienes sufren”.

El arzobispo también criticó lo que llamó “haters” y “terrorismo en las redes sociales”, condenando el abuso en línea, la difamación y los ataques personales difundidos a través de plataformas digitales.

El Presidente Milei estuvo acompañado por su hermana, la Jefa del Gabinete Presidencial, Karina Milei, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y casi todo el resto de su Gabinete, junto con varios legisladores.

La vicepresidenta Victoria Villarruel fue una ausencia notable: al parecer no fue invitada al evento por la Oficina del Presidente.

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– TIMES/AFP/NA