Argentina y los fanáticos del Mundial en vilo mientras Messi se marcha cojeando

Los seguidores de la selección argentina de todo el mundo ahora están conteniendo la respiración después de que Lionel Messi saliera del campo del Nu Stadium el domingo por la noche con una aparente molestia en su pierna izquierda.

Inter Miami CF triunfó 6-4 sobre Philadelphia Union el domingo en el último partido de la Major League Soccer antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero el marcador palidece en comparación con la lesión de uno de los jugadores más esperados del torneo.

Se pudo ver a Messi palpando la parte superior de su muslo izquierdo en el minuto 70 antes de solicitar una sustitución, una exigencia que rara vez hace cuando está en el campo. Fue reemplazado por Mateo Silvetti, saliendo del campo y caminando directamente al vestuario.

Messi no necesitó ayuda adicional para salir del campo o dirigirse al vestuario.

– Inversión estadounidense en la Liga MX: El atractivo de la máxima categoría de México

– Olley: El Arsenal finalmente levanta el trofeo de la Premier League después de 22 años de espera

– Mundial 2026: lista de plantillas, jugadores anunciados hasta el momento

Su participación en el torneo de verano siempre fue incierta, dictada por su nivel de condición física el 1 de junio, cuando el técnico argentino Lionel Scaloni presente oficialmente la lista de 26 jugadores de Argentina a la FIFA.

“Me gustaría estar allí. Sentirme bien y ser una parte importante para ayudar a mi selección nacional, si estoy allí”, dijo Messi en octubre. “Lo voy a valorar en el día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter [Miami] y ver si realmente puedo estar al 100%”.

Había evitado las lesiones durante los últimos meses, pero ahora su participación en el torneo de verano está en duda.

En los últimos meses, Messi trabajó para encontrar el equilibrio entre estar en ritmo para la Copa del Mundo y evitar lesiones. Antes del partido del domingo, Rodrigo De Paul reveló que él y Messi participaron en sesiones dobles de entrenamiento para prepararse para el torneo. Los dos reservaron tiempo adicional en el campo, entrenando con Inter Miami por las mañanas y por separado por las tardes, para alcanzar la mejor forma para el torneo de verano.

“Hace dos y tres meses empezamos a seguir un régimen de entrenamiento diario más allá de lo que hacemos en el club”, dijo De Paul en una entrevista. “Ambos nos estamos matando para asegurarnos de estar en la mejor forma física posible. Nos comprometimos a un horario de dos días con nuestro entrenador y realmente estamos trabajando…”

El ex entrenador de Miami, Javier Mascherano, y el nuevo técnico interino, Guillermo Hoyos, trabajaron para seleccionar cuidadosamente la carga de trabajo de Messi, especialmente cuando el Inter Miami jugó hasta tres partidos en ocho días en ciertos momentos de la temporada.

jugar 1:05 El par de asistencias de Lionel Messi provocan la remontada del Inter Miami El par de asistencias de Lionel Messi provocan la remontada del Inter Miami

Tanto Messi como De Paul se ausentaron del partido contra Charlotte FC el 14 de marzo, el tercer partido en un lapso de siete días.

“Hemos estado jugando muchos partidos últimamente, miércoles y sábados”, dijo el ex entrenador asistente Javier Morales después del partido sobre las ausencias de los jugadores.

Messi podría haberse ausentado del partido contra el Union el domingo por la noche, uniéndose a una tendencia actual de jugadores que se pierden el último partido de la temporada antes del torneo de verano por precaución. James Rodríguez se perdió los últimos dos partidos del Minnesota United para unirse temprano a la selección de Colombia, mientras que el portero Guillermo Ochoa optó por no participar en los partidos del AEL Limassol el 11 y 15 de mayo para estar con México.

TRANSMISIÓN DEL FÚTBOL AMÉRICA POR ESPN+ Hérculez Gómez y Cristina Alexander debaten las historias más importantes y analizan los mejores momentos que el fútbol en las Américas tiene para ofrecer. Transmitir en ESPN+ (solo EE. UU.)

Los informes también afirmaron que Diego Luna se perdió el último partido del Real Salt Lake antes de la Copa del Mundo simplemente por precaución.

Pero no el capitán del Inter Miami, se fue con todo contra el Philadelphia Union. Messi sabe que jugar es lo mejor para su cuerpo, incluso cuando mirar desde la barrera parece la opción más segura.

“Incluso si [the rest] “Parece mejor, para mí es peor porque necesito competir”, dijo Messi en julio de 2025. “Me siento bien físicamente cuanto más partidos juego y cojo ritmo”.

Messi empezó fuerte el partido, registrando su primera asistencia de la noche en el minuto 13 al cruzar el balón dentro del área desde la derecha para encontrar a Germán Berterame. Continuó atacando en cada jugada, recorriendo 49,8 metros en el minuto 59 del partido.

Su constante presión sobre los jugadores de Filadelfia impulsó a Messi a crear la jugada para el tercer gol de la noche del equipo y una segunda asistencia a Berterame. En total, Messi participó en tres de los seis goles del Inter Miami el domingo por la noche antes de abandonar el campo.

Una lluvia torrencial en la segunda mitad supuso un riesgo para la salud de los jugadores, ya que algunas personas comenzaron a resbalarse en el campo. Messi se deslizó apenas fuera del área de Filadelfia en el minuto 62, antes de levantarse para continuar la jugada.

Messi solicitó entonces la sustitución minutos después.

La gravedad de la situación aún se desconoce mientras Messi se somete a pruebas para detectar cualquier molestia muscular que sienta. Cualquier especulación sobre su supuesto tiempo al margen es prematura, ya que no hay datos médicos que respalden los cronogramas.

Hoyos confirmó tras el partido que el jugador se sentía fatigado, incidiendo la lluvia en las condiciones del campo y en los riesgos que estaba dispuesto a correr con Messi.

“Hasta donde yo sé, aún no tenemos un informe al respecto, pero realmente estaba fatigado”, dijo Hoyos en la conferencia de prensa posterior al partido. “Era cansancio. Estaba cansado, el campo estaba pesado y más que dudar, siempre se dice no correr riesgos”.

Lionel Messi abandonó el campo en el minuto 73 de la victoria del Inter Miami por 6-4 sobre el Philadelphia Union el domingo. CHANDAN KHANNA/AFP

Hoyos añadió que no había hablado con Messi después del partido.

Messi ha estado en esta situación antes y se recuperó.

A principios de este año, el 11 de febrero, Inter Miami confirmó que Messi no pudo entrenar con el club después de sufrir una distensión muscular en el tendón de la corva izquierdo durante el amistoso de pretemporada contra el Barcelona SC en Ecuador. Posteriormente, el club reprogramó el partido contra Independiente del Valle debido a la lesión de Messi.

Regresó al campo una semana después.

Antes de eso, Messi sufrió una lesión en el tendón de la corva durante el partido de la Copa de Ligas del Inter Miami contra el Club Necaxa el 2 de agosto de 2025. Abandonó el campo en el minuto 11 después de entrar en contacto con los oponentes al driblar hacia el área y caer al suelo.

El capitán del Inter Miami intentó alejarse durante un par de minutos, pero finalmente buscó atención médica y abandonó el juego.

Messi regresó de una lesión dos semanas después, registrando un gol y una asistencia en su primer juego después de la distensión muscular.

Nadie sabe el alcance de la situación después del incidente del domingo, pero ha logrado recuperarse a lo largo de su carrera a lo grande, al estilo Messi. A sus 38 años, ha superado lesiones de todo tipo para alcanzar cotas récord y llevar a sus equipos a la victoria. Las pruebas y el tiempo determinarán qué gran obstáculo deberá superar Messi esta vez para intentar llegar al escenario mundial de la Copa del Mundo una vez más.