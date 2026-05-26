Lionel Messi estaría en duda para el primer amistoso previo al Mundial de Argentina contra Honduras después de un reciente disco…

Lionel Messi encendió las alarmas el domingo al salir de la InterMiami partido antes del pitido final, en lo que primero se vio como una posible lesión con el Copa del Mundo 2026 a la vuelta de la esquina. Si bien se ha descartado una lesión importante, han aparecido informes poniendo por primera vez la presencia de Messi Argentina amistoso contra Honduras en duda.

En el partido entre Inter Miami y Philadelphia Union en el Nu Stadium el domingo, Messi fue visto agarrándose el tendón de la corva izquierdo y pidiendo ser sustituido alrededor del minuto 71. Una vez que salió la pelota, El delantero fue sustituido por Mateo Silvetti en el minuto 73 y se dirigió directamente al vestuario. en escenas que parecían lejos de ser optimistas.

entrenador en jefe Guillermo Hoyos luego trajo algo de tranquilidad a la selección argentina al afirmar que la sustitución se debió al cansancio.evitando exponer a Messi a un revés importante. El periodista y conocedor argentino Gastón Edul informó entonces que tenía una sobrecarga muscular y no padecía una lesión muscular estructural.

Casi 24 horas después del suceso, ESPNArgentina ha revelado algunos detalles más, afirmando que después de someterse a exámenes médicos, Lionel Messi sufre una leve distensión en el tendón de la corva de su pierna izquierda. El cronograma de recuperación sugerido por el medio abordó lo que requerirá la leyenda argentina entre 10 y 14 días de recuperación.

Lionel Messi #10 del Inter Miami CF corre con el balón contra Jovan Lukic #4 del Philadelphia Union.

Esta línea de tiempo tiene un conflicto directo no sólo con el inicio del campo de entrenamiento de Argentina el 1 de junio, sino también con el primer amistoso previo al inicio de la Copa del Mundo. El juego contra Honduras en Kyle Field en Texas está programado para el 6 de juniolo que significa que Lionel Messi tendría exactamente 12 días para recuperarse antes del partido contra la CONCACAF.

ver también Nico Paz corre el riesgo de tener fricciones con Como después de marginarse antes de la carrera de Argentina para la Copa del Mundo 2026

Esta línea de tiempo coloca a Lionel Scaloni y al cuerpo técnico de Argentina en la necesidad de tomar una decisión sobre Messi y su estado físico. Argentina tendrá otro amistoso contra Islandia el 9 de juniotres días después del de Honduras, y su copa del mundo debuta el día 16 contra Argelia. Con un tiempo tan limitado para que Messi vuelva a alcanzar su mejor condición física, parece probable que el número 10 argentino descanse, aunque aún está por ver si será para uno o ambos partidos amistosos.

Recuerdos de un escenario similar allá por 2022

En comparación con la edición de 2022 en Qatar, el Mundial de 2026 en México, Canadá y Estados Unidos ha vuelto a lo básico, jugándose la competición al final de la temporada y no a mitad de temporada como ocurría hace cuatro años. Aún, Un escenario similar de desconcierto físico se ha dado en torno a la selección argentinaincluido Lionel Messi.

El 5 de noviembre de 2022, el Paris Saint-Germain emitió un comunicado en el que revelaba que Messi sufrió una inflamación en su tendón de Aquiles apenas 15 días antes del inicio del Mundial de Qatar. El argentino se perdió el partido del día 6 contra el FC Lorient, pero pudo regresar y jugar 75 minutos el día 13 contra el Auxerre, y luego continuó y participó en cada minuto del Mundial a partir del debut contra Arabia Saudita el día 22.