Jodi Jones: el extremo del Notts County supera las lesiones para iluminar Wembley

La actuación de Jones escribió otro capítulo en su historia de Wembley, que comenzó cuando ayudó a Coventry a ganar el Trofeo EFL en 2017 y estuvo en sus libros cuando ganaron los play-offs de la Liga Dos en 2018.

Su visita anterior a Notts lo involucró anotando un penalti en la tanda de penaltis final de ascenso de la Liga Nacional contra Chesterfield en 2023.

Siguió representando a Malta como suplente contra Inglaterra en noviembre de 2023 antes de ser nombrado jugador del año de la Liga Dos en 2024 después de batir un récord compartido por Thierry Henry y Kevin de Bruyne con 24 asistencias.

“Me gustaría pensar que me espera otro capítulo en Wembley”, dijo Jones. “No he perdido con ningún club. Me gustaría pensar que Wembley es un buen lugar para mí”.

La promoción del condado fue la número 14 en la historia de la EFL, una menos que el récord de todos los tiempos que ostentan conjuntamente Birmingham y Bolton, y Jones dice que no hay ninguna razón por la que no puedan ser optimistas sobre el futuro.

“Mi padrino me dijo cuando fui a Notts: ‘Realmente creo que puedes hacer algo similar a lo que hiciste en Coventry y ascender en las ligas. Notts parece el tipo de club que haría algo así, es un club enorme'”, dijo Jones.

“No hace mucho fui jugador del Coventry City y ascendimos contra Notts en los play-offs. Espero que me hayan perdonado por eso.

“Quién sabe a dónde podemos llegar. Somos un club fantástico y estoy seguro de que atraeremos a muchos talentos que querrán venir y unirse a nosotros”.

En cuanto a que será un tercer gran éxito entre sus clubes más importantes, Jones dijo que habló sobre Arsenal, Coventry y Notts County teniendo campañas fructíferas en un chat de grupo familiar al comienzo de la temporada, diciendo que “sería increíble”.

“Y sucedió, fantástico”.