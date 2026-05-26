Noticias de Trump de un vistazo: Irán dice que las ‘declaraciones contradictorias’ de Estados Unidos obstaculizan las negociaciones del acuerdo

Irán ha echado agua fría ante las sugerencias de que un acuerdo con Estados Unidos es inminente, señalando la confusión en las posiciones estadounidenses y la interferencia israelí como razones por las que está resultando difícil lograr un acuerdo.
En su intervención en la rueda de prensa semanal del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei, portavoz del equipo negociador de Irán, también dijo que la futura gestión del estrecho de Ormuz era una cuestión que debían acordar Omán e Irán, y que no se proponían peajes sino “tarifas por servicios de navegación”.
Refiriéndose al estado de las conversaciones, Baghaei dijo: “Es correcto decir que hemos llegado a una conclusión sobre una gran parte de los temas en discusión. Pero decir que esto significa que la firma de un acuerdo es inminente, nadie puede hacer tal afirmación”.
También insistió en que se debía incluir un alto el fuego en el Líbano en el memorando de entendimiento que llevaría a que Irán permitiera el transporte marítimo comercial a través del estrecho y que Estados Unidos levantara su bloqueo de los puertos de Irán.
¿Ponerse al día? Esto es lo que pasó domingo 24 mayo.