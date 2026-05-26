Noticias de Trump de un vistazo: Irán dice que las ‘declaraciones contradictorias’ de Estados Unidos obstaculizan las negociaciones del acuerdo

Irán ha echado agua fría ante las sugerencias de que un acuerdo con Estados Unidos es inminente, señalando la confusión en las posiciones estadounidenses y la interferencia israelí como razones por las que está resultando difícil lograr un acuerdo.

En su intervención en la rueda de prensa semanal del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei, portavoz del equipo negociador de Irán, también dijo que la futura gestión del estrecho de Ormuz era una cuestión que debían acordar Omán e Irán, y que no se proponían peajes sino “tarifas por servicios de navegación”.

Refiriéndose al estado de las conversaciones, Baghaei dijo: “Es correcto decir que hemos llegado a una conclusión sobre una gran parte de los temas en discusión. Pero decir que esto significa que la firma de un acuerdo es inminente, nadie puede hacer tal afirmación”.

También insistió en que se debía incluir un alto el fuego en el Líbano en el memorando de entendimiento que llevaría a que Irán permitiera el transporte marítimo comercial a través del estrecho y que Estados Unidos levantara su bloqueo de los puertos de Irán.

Estados Unidos ataca sitios de misiles de Irán y buques de colocación de minas mientras el acuerdo de paz prometido por Trump sigue siendo difícil de alcanzar Por el contrario, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que todavía era posible llegar a un acuerdo y añadió que el estrecho de Ormuz se abriría “de una forma u otra”. “Hoy hubo algunas conversaciones en Qatar, así que veremos si podemos avanzar. Creo que hay muchas conversaciones sobre el lenguaje específico del documento inicial”, dijo Rubio a los periodistas en Jaipur durante una visita oficial a la India. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una publicación en Truth Social el lunes que el acuerdo sería “excelente y significativo, o no habrá acuerdo alguno”. Leer la historia completa La Torre Trump en Georgia se construirá en un terreno que pertenece en parte al hijo del líder afectado por las sanciones estadounidenses Una Torre Trump planeada para la capital de Georgia, Tbilisi, se construirá en un terreno que actualmente es propiedad parcial del hijo del líder del país sancionado por Estados Unidos, según registros oficiales. El rascacielos propuesto, una empresa conjunta entre un consorcio local y la Organización Trump, administrada por los hijos del presidente estadounidense, Donald Trump Jr. y Eric Trump, se ubicará en un terreno cuyo actual propietario registrado es el Fondo Internacional de Caridad Cartu. Leer la historia completa Presidente Sheinbaum permite que selección de Irán permanezca en México durante el Mundial tras negativa de Estados Unidos La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el lunes que su gobierno acordó permitir que la selección nacional de fútbol iraní permanezca en México durante la Copa del Mundo, y agregó que Estados Unidos no quería albergar al equipo. Sheinbaum dijo que el organismo rector del fútbol, ​​la FIFA, se acercó a su gobierno después de que Estados Unidos dijera que no quería que el equipo de Irán permaneciera en el país durante todo el torneo, a pesar de que Irán jugó allí los tres partidos de su grupo. Leer la historia completa ¿Qué más pasó hoy?

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