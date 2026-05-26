Maluma Celebra a Colombia y la Alegría en los American Music Awards 2026 con Tu Recuerdo

El famoso colombiano interpretó la nueva canción de su último álbum Loco x Volver.

Maluma regresó oficialmente al escenario de los American Music Awards por primera vez en seis años con una emotiva interpretación de “Tu Recuerdo”. El orgullo colombiano del artista estuvo en el centro de atención mientras llevaba el espíritu de su ciudad natal de Medellín al MGM Grand Garden Arena en Las Vegas la noche del domingo.

Subiendo al escenario con una banda completa, coros y un micrófono envuelto en la bandera colombiana, Maluma interpretó una alegre versión de su conmovedora canción para los fanáticos reunidos en Las Vegas y los espectadores de todo el mundo. Hacia el final de su actuación, el cantante se bajó del escenario para realizar un breve número de baile y caminar entre la multitud antes de terminar su presentación mientras el público aplaudía.

A principios de este mes, Maluma regresó a la música con Loco x Volver, su séptimo álbum de estudio y primer LP en tres años. “Este álbum fue una terapia para mí”, dijo el artista en una entrevista con Apple Music. “Es como si tuviera la oportunidad de reconectar con el niño interior”, agregó. Loco x Volver vio al músico nacido en Colombia volver a sus raíces al combinar su característico pop latino con géneros tradicionales y regionales. También contó con la colaboración de importantes voces de la música latina, incluyendo a Arcángel, Grupo Frontera, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Ryan Castro, Kany García, Beéle, NG y Luny Tunes.

La última vez que Maluma subió al escenario en los American Music Awards fue en 2020, cuando se unió a nada menos que Jennifer Lopez para cantar su colaboración “Pa’ Ti + Lonely”. Esa sensual actuación marcó el debut de Maluma en el espectáculo de premios.

Este año, Maluma se unió a una emocionante lista de artistas en los American Music Awards, incluyendo a Karol G, Katseye, Teddy Swims, Sombr y más.