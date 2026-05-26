Alivio para la selección argentina: se confirmó el alcance de la lesión de Lionel Messi y estará 10 días de baja

La victoria del Inter Miami por 6-4 sobre el Philadelphia Union ha sido la comidilla de la ciudad, no sólo por la remontada sino también por La reacción de Lionel Messi al ser sustituido en el minuto 72frotándose el muslo y luciendo preocupado a solo tres semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aunque el técnico Guillermo Hoyos afirmó que “estaba fatigado” y su sustitución fue por precaución, el #10 fue sometido a exámenes médicos. Mientras que los resultados descartó una lágrimaellos Inflamación confirmada en el tendón de la corva. lo que le obligará a no participar diez días de recuperación antes de volver al entrenamiento normal.

Messi estará 10 días de baja

A poco más de tres semanas del debut de la selección argentina en el Mundial 2026, la visión de Messi saliendo de la cancha del NU Stadium desencadenó alarma campanadas para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Sin embargo, las pruebas realizadas este lunes en Miami descartaron un desgarro, aunque Confirmada inflamación en el isquiotibial que obligará al capitán argentino a parar la actividad durante aproximadamente 10 días. Según los informes, el personal médico seguirá de cerca su progreso y gestionará su carga de trabajo físico con precaución para evitar mayores riesgos en una etapa crítica de la preparación para la Copa del Mundo.

El albricias para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni es que la MLS está en pausa y Messi no tiene compromisos inmediatos con el Inter de Miami. Sin embargo, entraría al torneo con un paso cauteloso.

Sus próximos partidos programados serían amistosos de argentina contra Honduras e Islandia los días 7 y 10 de junio, respectivamente, en Estados Unidos.

Pese al susto, el argentino estación ha sido muy positivo: suma 12 goles y siete asistencias en 14 partidos con el Inter Miami, además de haber mantenido consistencia física durante gran parte del año. Ahora, el objetivo será llegar en óptimas condiciones al que podría ser su sexto y último Mundial.

Argentina lo hará defender el título ganado en Qatar 2022 y hará su debut contra Argelia el martes 16 de junio en el Kansas City Stadium. Luego, en el Dallas Stadium, se enfrentará Austria el lunes 22 de junio y Jordán el sábado 27 de junio.