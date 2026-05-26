Predicción: Irlanda vs Qatar

La República de Irlanda se enfrentará a Qatar en un partido amistoso internacional esta semana. El encuentro entre el equipo de Heimir Hallgrímsson y el equipo de Julen Lopetegui se llevará a cabo en el Estadio Aviva en Dublín y está programado para comenzar a las 7:45 pm hora del Reino Unido el jueves.

La República de Irlanda seguirá sintiendo el golpe de su fracaso en clasificar para la final de la Copa del Mundo de 2026. Los irlandeses perdieron ante la República Checa en penales en las semifinales de los playoffs y ahora tendrán que ver la final de este verano desde casa.

Desde la desgarradora derrota en la Copa del Mundo, la República de Irlanda ha jugado dos amistosos internacionales. Mientras empataban con Macedonia del Norte en Dublín, vencieron a Granada 5-0 en Murcia.

En contraste con la República de Irlanda, Qatar ha calificado para la final de la Copa del Mundo de 2026 y participará en la prestigiosa competencia este verano. Esta es la segunda vez que Qatar jugará en la Copa del Mundo, luego de ser sede de la competición hace cuatro años en 2022.

Esta es la primera vez que Qatar jugará en la Copa del Mundo después de pasar por el proceso de clasificación. Los Maroons lo pasaron fácil en la segunda ronda de la Confederación de Fútbol de Asia, pero tuvieron que trabajar duro en la tercera ronda.

La última vez que Qatar jugó un partido de fútbol fue en diciembre. Los tres juegos fueron contra Palestina, Siria y Túnez en la Copa Árabe FIFA 2025, pero el equipo de Julen Lopetegui no ganó ninguno.

Si bien tradicionalmente la República de Irlanda ha tenido un mejor desempeño que Qatar y su equipo actual también es superior, la nación asiática jugará en la final de la Copa del Mundo de 2026. Qatar tiene algo por lo que jugar en este partido, que están utilizando como preparación, y deberían ganar por poco.

Predicción: Qatar ganará 2-1 Mejores probabilidades: 13/2 Bookmaker: Zetbet