Triunfo MAGA: Ken Paxton, aliado de Trump, derrota a John Cornyn en la amarga guerra de las primarias republicanas de Texas

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PLANO, TX – El presidente Donald Trump y el fiscal general de Texas, Ken Paxton, son los ganadores en la amarga batalla primaria republicana por el Senado en el estado de la Estrella Solitaria, que se ha prolongado durante más de un año y se convirtió en la primaria al Senado más cara de la historia.

Paxton, que contó con el respaldo de Trump hace apenas una semana, derrotó al veterano senador republicano John Cornyn en la segunda vuelta de las elecciones del martes para la nominación republicana, informa Associated Press.

Paxton ahora se enfrenta al representante estatal James Talarico, una estrella en ascenso en el Partido Demócrata, en las elecciones generales en una contienda que se encuentra entre las pocas que pueden decidir si los republicanos mantienen su escasa mayoría de 53-47 en el Senado. Talarico, que superó a la estrella progresista Jasmine Crockett, una crítica abierta de Trump, en las primarias de marzo está tratando de convertirse en el primer demócrata en casi cuatro décadas en ganar una elección al Senado en Texas.

Trump calificó a Cornyn de “MUY desleal” cuando respaldó a Paxton, un importante aliado de Trump y agitador del MAGA, en los últimos días de la campaña de segunda vuelta. El enfrentamiento en las urnas en el Texas derechista sirvió como la última prueba del inmenso control de Trump sobre el Partido Republicano y la fuerza de su respaldo en las carreras por la nominación del Partido Republicano.

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La segunda vuelta se celebró tres semanas después de la purga por parte de Trump de cinco senadores estatales en las primarias de Indiana que se habían opuesto a su impulso para la redistribución de distritos en el Congreso, una semana y media después de que el presidente ayudó a derrocar al senador Bill Cassidy de Luisiana, quien, hace cinco años y medio, votó a favor de condenar a Trump en su segundo juicio político, y una semana después de que Trump contribuyó decisivamente a enviar al representante Tom Massie de Kentucky, crítico republicano, a la derrota en su candidatura a la reelección.

Después de permanecer al margen durante meses, Trump respaldó el martes pasado a Paxton.

“Ken es un verdadero guerrero MAGA que SIEMPRE ha cumplido con Texas, y continuará haciéndolo en el Senado de Estados Unidos”, escribió Trump en una publicación en las redes sociales el martes pasado.

Los dos acalorados rivales encabezaron un nutrido campo de contendientes en las primarias de principios de marzo, con Cornyn superando a Paxton. Pero como ninguno de los dos superó el umbral del 50%, la carrera por la nominación llegó a tiempo extra.

Trump, al respaldar a Paxton, dijo que “John Cornyn es un buen hombre y trabajé bien con él, pero él no me apoyó cuando los tiempos eran difíciles”.

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Señalando las críticas anteriores del senador hacia él, Trump agregó: “John tardó mucho en respaldarme en lo que resultó ser una carrera histórica para la nominación republicana y luego la presidencia”.

Cornyn, en una entrevista de Fox News Digital en vísperas de la segunda vuelta, enfatizó su apoyo al presidente y su agenda.

“El presidente Trump me ha llamado amigo y buen hombre, y hemos trabajado estrechamente con él durante ambos mandatos”, dijo el senador.

Paxton, quien atrajo una importante atención nacional durante los últimos doce años al presentar demandas contra las administraciones de Obama y Biden, no estuvo de acuerdo.

“John Cornyn luchó contra Trump en la frontera. Y uno puede retroceder aproximadamente una década y ver que él no estaba a favor del muro fronterizo”, acusó Paxton en una entrevista en “The Big Weekend Show” de Fox News.

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Paxton también argumentó que el senador “luchó contra la reelección del presidente. Luchó contra él en 2024, dijo que su tiempo había pasado y luchó contra él en 2016. Así que este no es un tipo pro-Trump. No sé si podríamos ser más diferentes en los temas republicanos que John Cornyn y yo. Así que hay una gran diferencia entre nosotros dos”.

Cornyn retrocedió.

“No sé cuánto más podría ser con él que el 99,3% del tiempo”, dijo el senador a Fox News Digital.

“Quiero que él tenga éxito. Quiero que Estados Unidos tenga éxito y quiero que los republicanos tengan éxito. Pero, al final, como dije, los texanos son los únicos que podrán tomar una decisión, y creo que los texanos pueden ser bastante independientes”, añadió Cornyn.

Paxton ha enfrentado una serie de escándalos y problemas legales que lo han azotado durante la última década. En 2023, la Cámara de Representantes de Texas votó a favor de acusar a Paxton, pero finalmente el Senado estatal lo absolvió de todos los cargos.

Y Paxton está lidiando con un divorcio muy complicado, en el que su esposa citó “motivos bíblicos” basados ​​en “descubrimientos recientes” al presentar la solicitud del año pasado para poner fin a su matrimonio.

Cornyn, que contó con el apoyo del líder de la mayoría del Senado, John Thune, y del Comité Senatorial Nacional Republicano, argumentó repetidamente que si Paxton fuera el candidato del Partido Republicano, el partido se vería obligado a gastar millones de dólares para evitar que el escaño se volcara y que los republicanos en las votaciones negativas se verían afectados.

“Se ha envalentonado cada vez más a medida que se ha salido con la suya con todos los escándalos y travesuras que ahora son muy conocidos, pero si fuera el nominado y estuviera expuesto a los votantes de las elecciones generales, especialmente a los independientes, creo que será un momento muy difícil”, predijo el senador.

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Y señalando a Talarico, quien recaudó la sorprendente cantidad de $27 millones en recaudación de fondos durante los primeros tres meses de este año, Cornyn dijo: “Habrá un increíble tsunami de fondos demócratas en contra de Paxton, si fuera el nominado. Por el contrario… si yo soy el nominado… seremos capaces de soportar la carga prácticamente solos. Gané mi última elección general por 10 puntos. Creo que puedo hacer lo mismo contra alguien que es tan izquierdista y radical”. como James Talarico.”

Mientras Paxton cambió sus anuncios para dirigirse a Talarico a raíz del respaldo de Trump, Cornyn y grupos aliados continuaron criticando a Paxton.

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“No creo que nadie pueda argumentar honestamente que no hemos luchado duro para defender el caso aquí”, dijo Cornyn sobre su campaña.

Y dijo enfáticamente que había “trabajado demasiado y demasiado duro para ayudar a construir el Partido Republicano en Texas y en el Senado de los Estados Unidos, y para mantener a Texas como la envidia de la nación cuando se trata de oportunidades y de perseguir el sueño americano, para dejarlo ir, para desperdiciarlo y dejarlo ir sin luchar”.