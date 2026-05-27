GOLF: Virginie Turpin, Nadine Leduc, François Rousselin, Benoît Federspiel, presentes en la Coupe du Bistrot du Golf

Reunió a 43 jugadores.

Programada cada año durante el fin de semana de Pentecostés, la copa del bistró de golf se ha convertido en una institución para los golfistas de Autun y sus alrededores.

¡Esta séptima edición se desarrolló bajo el sol, en un magnífico campo, con una gran participación de 43 jugadores!

Marlène y Olivier Bondeau, directores del restaurante, son socios especiales de la asociación deportiva, coordinan durante todo el año su actividad de restauración abierta a todos y la celebración de eventos deportivos de la asociación, todo ello con buen humor y calidad de servicio.

Los golfistas pudieron jugar una o dos rondas, reteniéndose la mejor carta para la clasificación, se obtuvieron muy buenas puntuaciones en todas las series:

Clasificación cruda:

François Rousselin 27 Pierre Rocamora 26 Jean Paul Coquet 25

Net serie dames :

Virginie Turpin 37 Nadine Leduc 37 Catherine Lentesi 34

Hombres netos de la 1.a serie:

François Rousselin 39 Jean Paul Coquet 38 Pascal Mouche 36





Hombres netos de la segunda serie:

BenoÃ®t Federspiel 46 Norbert Dupuis 41 François Lecointe 41

Resultados completos en www.golfautun.fr

El domingo por la tarde, la entrega de premios continuó con un agradable Concierto Dinatorio, presentado por el grupo Elesys.

El próximo domingo: Copa Día de la Madre y el 7 de junio Manuel de Sousa entregará los premios de la Copa Renovación De Sousa.

Encuentre los resultados completos y toda la información en www.golfautun.fr

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